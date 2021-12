Wenden: Decken für Waisenkinder in Bethlehem

Schönau. Strickgruppe in Schönau hat in den letzten 40 Jahren mehr als 2000 Decken gestrickt, 1800 Mützen und ebenso viele Pullover.

Donnerstagnachmittag im Pfarrheim in Schönau: Kaffeeduft liegt in der Luft. Der Tisch ist gedeckt. Mit mitgebrachtem feinem Porzellan, weil, wie die Damen erzählen, die Schränke zumeist abgeschlossen sind. Und der Rotweinkuchen ist selbstverständlich auch selbst gebacken. Es ist der harte Kern der örtlichen Strickgruppe, der sich trifft. Coronabedingt das erste Mal seit vergangenem Januar. Sonst trifft man sich jeden ersten Donnerstag im Monat. Und das seit 40 Jahren. So lange nämlich schon besteht die illustre Runde, um für Bedürftige zu stricken. Babykleidung, Socken und Decken, wunderbar bunte und einzigartige Einzelanfertigungen. Eine jede Decke besteht aus rund 30 Quadraten, die schließlich in Patchwork-Technik zusammengefügt werden.

Startkapital von 500 Mark

Begonnen hat alles Anfang der 1980er Jahre. Die weithin bekannte Ordensschwester Leonidis Grebe aus Schönau äußerte den Wunsch, dass man für ihre Mission in Indien Damenbinden aus weißer Baumwolle stricke. Von dem damaligen Ortsvorsteher Peter Arenz gab es ein Startkapital von 500 Mark. Das war die Geburtsstunde der Strickgruppe. „Parallel dazu haben wir begonnen, Decken für Bruder Helmut Halbe in Südafrika zu stricken und so nahm alles seinen Lauf“, erzählt Agnes Gröger, die zusammen mit Doris Clemens die Gruppe leitet. Und sie sorgt dafür, dass die Strickwaren gesammelt und weitergeleitet werden. Wie zum Beispiel nach Bethlehem in das Waisenhaus „La Créche“, das von dem „Freundeskreis Heiliges Land Drolshagen“ unterstützt wird.

„Es berührt sehr, wenn man von der katastrophalen Lage vieler Kinder in Bethlehem hört. Die meisten der ungewollten Kinder sind unterernährt, krank und traumatisiert“, sagt Roswitha Koch, mit 70 Jahren die Jüngste in der Runde. Zudem ist sie federführend bei den Gebeten für die Priesterberufungen, die jedem Treffen der Strickgruppe vorausgehen.

Wenn die Damen alles zusammenzählen, dann wurden in den letzten 40 Jahren mehr als 2000 Decken gestrickt, 1800 Mützen und ebenso viele Pullover. Wie viel Kilometer Wolle da wohl verarbeitet wurden?

Das Anfertigen der kleinen Mützen und Pullover obliegt beispielsweise Helga Niklas, die einzige der Damen, die nicht aus Schönau, sondern aus Ottfingen kommt. „Sie strickt außerhalb der Ortschaft“, lacht Maria Stahl, mit 88 Jahren die Älteste der Gruppe. Sie hat sich dem Stricken von Socken verschrieben. Stolze 111 Paar waren es in diesem Jahr. „Wenn ich keine Wolle mehr habe, werde ich unruhig“, erzählt sie, dass kein Tag vergeht, ohne dass sie die Nadeln zur Hand nimmt.

Irmgard Wurm (85) erinnert indes an ihre Mutter, Helene Halbe, die zu ihren Lebzeiten ebenfalls in der Strickgruppe aktiv war. „In ihren letzten Jahren war sie ziemlich krank, konnte nicht mehr viel machen und sagte immer: Ich bete, dass Gott mir meine Finger lässt.“

Hilfe auch vor Ort

Das, was die Strickgruppe tut, kommt indes nicht nur Menschen in anderen Ländern zugute. „Wir geben auch an das Mutter-Kind-Haus. Und in der Flüchtlingskrise haben wir die Decken in den Unterkünften verteilt“, so Roswitha Koch. Einmal habe man ein paar Decken auch nach Lourdes für ein Gästehaus mitgenommen. „Abends bei der Lichterprozession sah man die alten und kranken Menschen am Wegesrand in unsere Decken gewickelt. Da konnten einem die Tränen kommen“, so Helga Niklas.

Die Strickgruppe wird im Übrigen von weiteren Frauen aus Schönau unterstützt. „Wir freuen uns sehr über die Hilfe“, sagt Agnes Gröger. Im Ort jedenfalls ist die Gruppe gut etabliert und anerkannt. „Wenn auf Schützenfest an den Tischen Getränkegeld übrig bleibt, dann sagen viele: Ach komm, das geben wir der Strickgruppe“, weiß Doris Clemens.

Apropos Spenden: An Liebe und Begeisterung für ihre Handarbeit fehlt es in Schönau nie. Lediglich an Wolle. Dabei kann selbst das kleinste Knäuel gebraucht werden. Für ein winziges Babymützchen reicht das. Und bei den Quadraten für die ebenso wunderbaren Decken passt sowieso alles zusammen.