Wenden: Die starken Männer sorgen für ein Spektakel in Heid

Heid. Die Premiere des Strongman-Wettbewerbs in Heid war rundum gelungen. Zahlreiche Besucher kamen.

Es war ein großes und ungewöhnliches Event am 30. für das 500-Seelen-Dorf Heid sowie den dortigen Spendenverein auf dem lokalen Dorfplatz. Und es erschienen zahlreiche Besucher. Nach dieser großen Zustimmung zum ersten Strongman-Wettbewerb dieser Art im Sauerland äußerte Oliver Lips von der Spendengruppe Heid Interesse an einer Wiederholung. Dank seines Dorfgenossen Leonard „Leon“ Zimmermann, der seit 2019 selbst diesen Kraftsport ums Gewichtheben praktiziert, sei die Organisation leicht gewesen. „Wir haben Besucher aus ganz Deutschland und auch internationale Teilnehmer“, verriet er, genauer gesagt Baden-Württemberg und Ostdeutschland sowie den US-Amerikaner Dillen Williams und Victor Kofi Ampofo aus Darmstadt, der stärkste Mann Ghanas 2019. Wie bei der letzten Veranstaltung der Spendengruppe Heid werden 100 Prozent der Einnahmen an Projekte in Entwicklungsländern gespendet.

Fünf Disziplinen

Unter der fachkundigen und humorvollen Moderation von Dennis Kohlruss, der stärkste Mann Deutschlands 2021, und Leonard Zimmermann traten die Strongmen in fünf Disziplinen gegeneinander an. Laute Zurufe von Publikum, engen Menschen und Kollegen begleiteten sie bei jeder Höchstleistung und viele Menschen holten sich Selfies und Autogramme.

Beim Strongmansport geht es darum, Gewichte zu tragen und zu stemmen. Max Kleinwächter aus Siegen gelang es, 400 kg zu heben. In Deutschland war das vor ein paar Jahren zum Letzten Mal geschehen. Foto: Laura Gipperich

Die erste Disziplin des „Kreuzhebens“ ähnelt dem olympischen Gewichtheben, wobei die Teilnehmer mit 220 kg begannen. Dabei gelang Max Kleinwächter aus Siegen etwas, was man seit Jahren in Deutschlands Strongmen-Szene nicht mehr gesehen hatte: Er hob 400 Kilo und war damit Sieger der Disziplin. In Disziplin 2, dem „Farmer’s Walk“, trugen die Männer in einem Gestell je 20 m weit zuerst 125 kg pro Hand und danach 140 kg unter einem Zeitlimit von 75 Sekunden.

Die dritte Disziplin „Überkopf“ verlangte, mehrere Gegenstände über die Häupter zu hieven, z. B. einen Holzstamm oder Log. Dieser wurde „Klein-Leonard“ getauft und von Zimmermanns Vater Jens konstruiert. In Disziplin 4 mit Namen „Unloading“ mussten unterschiedliche Lasten wie ein 130 Kilo schwerer Sandsack zu hohen Paletten getragen und dort aufgestellt werden. Das Ende des Wettbewerbs bildete die Disziplin „Stone to Shoulder“, wo in 90 Sekunden drei Steine auf die Schulter gehoben werden mussten, wobei der schwerste 143 Kilo wog.

Bunte Mischung

Die Athleten nahmen den Wettbewerb im Allgemeinen mit viel Humor: Als ein Teilnehmer zu seinen Schwierigkeiten beim Unloading befragt wurde, antwortete er trocken: „zu fett und Asthma“. Neben den unterschiedlichen Herkünften war die Gruppe der Strongmen auch in anderen Aspekten bunt gemischt: Auch Neuanfänger wie Robin Niklas aus Ottfingen trauten sich an die Herausforderungen und wussten besonders viele Unterstützer hinter sich.

Sie setzten sich am Ende durch: Benjamin Blaß aus Sangerhausen (3. Platz), Volker Bauer aus Fulda (2. Platz) und Victor Kofi Ampofo aus Darmstadt, der stärkste Mann Ghanas 2019 (1. Platz). Foto: Laura Gipperich

Er habe schon immer gerne schwer trainiert und ursprünglich den Wunsch gehabt, Bodybuilder zu werden, berichtete Leonard Zimmermann. Doch er habe die spezifische Diät nicht halten können. Während seiner Suche nach einer ähnlichen Betätigung war er dann auf Dennis Kohlruss gestoßen und wurde so Teil des Sports. Was ihm am meisten daran gefällt, fällt ihm leicht ein: der Zusammenhalt. „Wir sind alle Freunde, keine Feinde oder Gegner“, schwärmte er. Im Gegensatz dazu war ein unangenehmeres Ereignis in seiner Karriere, dass er sich bei einem Wettbewerb den Daumen abgerissen hatte. „Aber ich hab’ gewonnen“, stellte er klar. Seinen größten Erfolg konnte Zimmermann bisher mit dem achten Platz bei der Deutschen Meisterschaft in der Kategorie U 105 erreichen. Sein Ziel: „Unter die Top 3 kommen.“

Stärkster Mann Ghanas

Die Top 3 im Heider Wettbewerb wurde am Ende so besetzt: Platz 3 und damit 100 Euro erkämpfte Benjamin Blaß aus Sangerhausen, während Volker Bauer aus Fulda den generellen zweiten Platz mit 200 Euro sowie den Sieg in der U 105 Klasse mit zusätzlichen 100 Euro errang. Gegen alle anderen durchsetzen konnte sich der stärkste Mann Ghanas 2019, Victor Kofi Ampofo, der dadurch 500 Euro und als Überraschungspreis einen Platz bei Megatron, dem stärksten Strongman-Wettbwerb Deutschlands, erhielt.

Leonard Zimmermann wurde selbst ein kleiner Preis verliehen in der Form des ersten, nun unterschriebenen, Plakats über die Veranstaltung. Dort zeigte sich der Dank über seine Organisation dieses Events, den seine „Brüder“ schon den ganzen Abend geäußert hatten.

