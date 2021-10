Wenden: Die Verdienste der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher

Wenden. Die Gemeinde Wenden hat ehemalige Ratsmitglieder und Ortsvorsteher geehrt. Ihnen hat der Bürgermeister den Silbernen Ehrenbecher verliehen.

Mit einjähriger Verspätung konnte Bürgermeister Bernd Clemens die Verleihung des Silbernen Ehrenbechers für verdiente ehemalige Ratsmitglieder und Ortsvorsteher im Ratssaal der Gemeinde Wenden vornehmen: „Es ist mir eine große Ehre, Sie heute hier im Ratssaal aus einem Anlass begrüßen zu dürfen, den ich mit dem Begriffspaar ‘Freude und Dankbarkeit’ umschreiben möchte.“

Zu den Ehrengästen gehörte Ortsvorsteher Bernhard Klein – 18 Jahre Ortsvorsteher von Altenhof und Girkhausen. „Nicht so viel reden, sondern einfach machen“, so könnte sein Motto gelautet haben. Die Bewohner hatten mit ihm einen erfolgreichen Fürsprecher, der auch dann noch für die Belange seiner Ortschaften eingetreten ist, wo andere längst den Kopf in den Sand gesteckt hätten. Er war in manchen Zeiten häufiger auf den Fluren im Rathaus zu sehen, als die eigenen Kollegen. Sein Wirken bleibt auch über die eigene Dienstzeit sichtbar.

Stets gelassen und mit Humor

Holger Grebe vertrat genau 20 Jahre als Ortsvorsteher von Gerlingen die Interessen seiner Anwohner. Es ist sicher nicht immer das reinste Vergnügen, der Verbindungsmann zwischen den Gerlingern und der Wendener Gemeindeverwaltung zu sein. Gerlingen hat ohne Zweifel mit die größten Belastungen in der Gemeinde zu tragen. Und doch blieb er stets gelassen und hat seinen Humor nie verloren.

Hubert Halbe, „unser Ottfinger Urgestein“, hieß es. 27 Jahre hat er mit seiner Schaffenskraft die Entwicklung der Ortschaft positiv beeinflusst. Er hat für einen großen Zusammenhalt der vielen Vereine in Ottfingen gesorgt. „Als besondere Leistungen seiner Amtszeit möchte ich den Flurenweg nennen, das ist gewissermaßen sein Baby, seine Idee, und er hat sie auch selbst umgesetzt“, so Bernd Clemens.

Der Bürgermeister richtete vor seiner Laudatio an die sieben ehemaligen Ratsmitglieder eindringliche Worte: „Beherzigt nicht den eingangs von mir zitierten Ausspruch van Hape Kerkeling ‘Ich bin dann mal weg’. Verfolgt vielmehr weiterhin aufmerksam das Geschehen in unserer Gemeindepolitik und gebt euren Erfahrungsschatz an eure Nachfolger und Nachfolgerinnen weiter. Sie werden es euch danken.“

Brigitte Hennnecke ist zwei volle Perioden seit 2009 im Gemeinderat, im Ausschuss für Bildung und Soziales gewesen. „Nach deiner Wahl haben wir geflachst, nun könntest du mit deinen Geschwistern Martin und Wolfgang eine eigene Fraktion, die Solbach-Fraktion, gründen. Du hast außerdem auch die Gemeinde Wenden im Tourismus-Verband Bigge-/Listersee erfolgreich vertreten“, so der Bürgermeister.

Keinem Konflikt aus dem Weg gegangen

Angelika Henne, sowohl im Ausschuss für Bildung und Soziales wie auch später im Sport- und Kulturausschuss. „In gewisser Weise wurde dir das Herzblut für die Kommunalpolitik mit in die Wiege gelegt. Wie dein Vater, so bist auch du keinem Konflikt aus dem Weg gegangen und bist auch manchmal gegen den Strom geschwommen. Dir ging es dabei immer vor allem darum, dich für die Belange der Schülerinnen und Schüler einzusetzen“, lobte Bernd Clemens.

Verabschiedung der Ortsvorsteher: Bürgermeister Bernd Clemens, dann die ehemaligen Ortsvorsteher Holger Grebe (Gerlingen), Ralf Kleinow (Dörnscheid), Hubert Halbe (Ottfingen) und Bernhard Klein (Altenhof) von links. Foto: Rupert Wurm

Markus Scherer engagierte sich seit 2000, mit einer vierjährigen Auszeit, als Architekt im Bau- und Planungsausschuss sowie später als Vorsitzender im Umweltausschuss. „Du warst in vielen anderen Gremien – sei es in der Partei oder überörtlich – anwesend. Manchmal hatte man den Eindruck, du hättest einen Doppelgänger, weil du in verschiedenen Sitzungen innerhalb des Kreises Olpe oder auch bei Veranstaltungen über die Kreisgrenzen hinaus, gleichzeitig anwesend zu sein schienest“, hieß es.

Dorothea Biermann war Mitglied im Ausschuss für Bildung und Soziales, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Sport- und Kulturausschuss sowie im Umweltausschuss. Die Gestaltung des Wendebachtales lag dir besonders am Herzen, ebenso wie Gleichstellung von Frauen und Männern.

Die Menschen im Mittelpunkt

Hubertus Zielenbach, drei volle Amtsperioden im Schul-, Sozial- und Jugendausschuss, im

Umweltausschuss und später durchgängig im Haupt- und Finanzausschuss. „Für dich standen immer die Menschen im Mittelpunkt. Über die Parteigrenzen hinweg hast du dich stets für ein faires Miteinander eingesetzt und dich immer um einen gerechten Interessenausgleich bemüht.“

Als zuvor sachkundiger Bürger gehörte Stephan Niederschlag im Rat seit 2004 dem Sport- und Kulturausschuss an. Zwischenzeitlich war er Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses und seit 2009 Fraktionsvorsitzender der SPD. In dieser Funktion „war er ein hervorragender Präsentant seiner Fraktionskollegen und mühte sich immer um einen fairen Ausgleich über die Parteigrenzen hinweg“.