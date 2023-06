Wenden: Dreiste Diebe im Supermarkt auf frischer Tat ertappt

Wenden. Zwei unbekannte Täter wollten – während der Öffnungszeit – in ein Büro eines Supermarktes in Wenden einbrechen. Dann flüchten sie.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (06.06.2023) um 14.30 Uhr versucht, während der Öffnungszeit in den Büroraum eines Discounter-Marktes in der Hauptstraße einzubrechen. Hierzu wurde die Tür des Büros vom Verkaufsraum aus aufgehebelt. Als das Personal der Filiale jedoch auf die Tat und die Täter aufmerksam wurde, verließen die zwei Männer das Geschäft und entfernten sich fußläufig vom Tatort. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fiel den Tätern keine Beute in die Hände.

+++ Lesen Sie hier: Vater aus Wenden: „Er spring mir in die Arme und ruft Papa“ +++

Die zwei Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger

Dunkles Shirt mit der Aufschrift „Tommy Hilfiger“

Blaue Jeans

Schwarze Kappe

Rötlicher Bart

2. Tatverdächtiger

Graue Sweatjacke

Hellblaue Jeans

Dunkle Haare

Graue Schuhe

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe