Wenden: Einbrecher durchwühlen nachts Schränke im Golfclub

Ein Einbrecher steht mit einer mit Taschenlampe in der Hand in der Tür (Symbolbild).

Dörnscheid. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in die Räume des Golfclubs in Dörnscheid eingebrochen. Dabei ist hoher Sachschaden entstanden.

In der Nacht zu Dienstag sind zwischen 1 Uhr und 1.11 Uhr unbekannte Täter in die Räume des Golfclubs in der Straße „Am Golfplatz“ in Dörnscheid eingedrungen. Sie gelangten in das Gebäude, indem sie Fenster einschlugen. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Regale. Ob die Täter etwas entwendeten, konnte in der Nacht nicht abschließend ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden lag im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

