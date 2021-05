Einbrecher wollten am Montag in ein Haus in Wenden-Hünsborn eindringen.

Polizei Wenden: Einbrecher scheitern an Haustür in Hünsborn

Wenden. Einbrecher haben versucht, eine Haustür in Wenden-Hünsborn aufzuhebeln und aufzubohren. Doch es gelang ihnen nicht, in das Haus einzudringen.

Ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Wenden-Hünsborn ist erfolglos geblieben. Zunächst unbekannte Täter versuchten am Montag zwischen 16 und 18 Uhr, die Eingangstür der Immobilie im Magdalenenweg aufzuhebeln. Auch Spuren eines Bohrers wurden nach Angaben der Polizei Olpe entdeckt. Es gelang den Tätern aber nicht, in das Haus einzudringen.

Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02761/9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

