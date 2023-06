Wenden: Einbruch am helllichten Tag

Oft reicht ein stabiler Schraubenzieher, um Fenster oder Türen aufzuhebeln. In Möllmicke schlugen Einbrecher am helllichten Tag zu.

Möllmicke. Die Einbrecher machten wertvolle Beute: Sie nahmen einen mit Geld und Papieren gefüllten Tresor mit.

Unbekannte Täter drangen am Donnerstag an der Schubertstraße in Möllmicke in ein Mehrfamilienhaus ein. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür verschafften sie sich zwischen 11.30 und 14.10 Uhr Zugang zu einer der Wohnungen. Daraus entwendeten sie einen kompletten Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck mit einem Beutewert im fünfstelligen Eurobereich sowie diverse Ausweispapiere befanden.

+++ Lesen Sie auch: Einbrecher in Wendener Supermarkt am Werk +++

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 92690 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe