Wenden: Einbruch im Getränkehäuschen am Sportplatz Hillmicke

Wenden. Vermutlich mit einem Pflasterstein haben Täter das Fenster des Getränkehäuschen am Sportplatz in Hillmicke eingeschlagen. Offenbar Jugendliche.

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag (12.05) und Montag (16.05) in ein Getränkehäuschen am Sportplatz in Hillmicke ein. Hierzu schlugen die Täter vermutlich mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Ein Zeuge machte gegenüber der Polizei Angaben zu einer Gruppe Jugendlicher, die ihm am Sonntag (15.05) gegen 15 Uhr auf dem Sportplatz und an dem Getränkehäuschen aufgefallen war. Ob diese Beobachtung im Tatzusammenhang steht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761 9269-0 weiterzugeben

