Die Polizei Olpe sucht Hinweise im Fall eines Einbruches in Wenden (Symbolbild).

Diebstahl Wenden: Einbruch in eine Garage - E-Bike-Akkus geklaut

Wenden. In Hünsborn sind unbekannte Täter in eine Garage eingebrochen. Sie haben Fahrradzubehör und Werkzeuge entwendet.

Aus einer Garage in der Kardinal-Jaeger-Straße in Hünsborn haben Unbekannte zwischen Mittwoch (18. Mai, 10:30 Uhr) und Donnerstag (19. Mai, 10:30 Uhr) Fahrradzubehör und Werkzeuge entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter in die Garage ein, indem sie diese mit einem unbekannten Gegenstand aufhebelten. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei E-Bike-Akkus, einen Board-Computer für E-Bikes sowie verschiedene Werkzeuge.

Der Wert der Beute liegt bei rund 600 Euro. Zudem entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

