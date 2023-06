Wenden: Einbruch in Schule - Teure Tablet-PCs weg

Gerlingen. Kaum haben die Ferien begonnen, gibt es in Gerlingen den ersten Einbruch in ein Schulgebäude.

Kaum haben die Sommerferien begonnen, schon gibt es den Einbruch in ein Schulgebäude. Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, aus dem Gebäude der Grundschule Gerlingen in der Eichhagenstraße mehrere hochwertige Tablet-Computer entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten dafür eine Hintertür auf und gelangten so in das Gebäude.

Anschließend suchten sie mehrere Klassenräume sowie Büros auf und beschädigten dort gewaltsam die Schränke, um an die I-Pads zu gelangen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen, der Wert der Tablets im fünfstelligen Eurobereich.

