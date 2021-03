Wenden: Firma zeigt, dass auch Industrie grün sein kann

Wenden. Auf dem Gelände von Tsubaki Kabelschlepp wird gebaut. Fläche wird zum Ausgleich für den eigenen CO2-Fußabdruck. Wettbewerb wird ausgelobt.

Industrie- und Gewerbegebiete sind heutzutage meist grau und monoton. Sie werden dominiert von kastenförmigen Zweckbauten und Straßen mit wenig grünen und vielen versiegelten Flächen. Entsprechend gering ist die Arten- und Pflanzenvielfalt. Das muss nicht sein, fand die Geschäftsleitung des Energiekettenspezialisten Tsubaki Kabelschlepp GmbH.

Derzeit werden auf dem Firmengelände im Industriegebiet „Auf der Mark“ umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Durch die damit verbundenen Erdbewegungen entstanden kleine Hügellandschaften und damit die Idee, das Gelände zu begrünen und so einen Ausgleich für den eigenen CO 2 -Fußabdruck zu schaffen. „Damit möchten wir einen Beitrag für ein besseres Mikroklima leisten, Insekten und Vögeln einen neuen Lebensraum geben und das Bild des Industriegebietes verschönern. Gleichzeitig bieten die neuen Grünflächen Rückzugsmöglichkeiten für die Pausen unserer Mitarbeitenden jenseits des Schreibtisches oder der Werkbank“, so Henning Preis, Geschäftsführer der Tsubaki Kabelschlepp GmbH.

Beitrag zur Nachhaltigkeit

Mit dieser Vision und dem Wunsch nach enger Zusammenarbeit trat die Tsubaki Kabelschlepp an die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Wenden, Katrin Schröder, heran. Zusammen mit Nicole Williams von der Wirtschaftsförderung war schnell die Idee geboren, einen Wettbewerb auszuloben, von der alle

Gewerbetreibenden profitieren können. „Wir möchten mit diesem Wettbewerb erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen mit einbringen, wie unsere Industriegebiete einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können“, sagt Katrin Schröder. Und Nicole Williams ergänzt: „Ob Bienenwiese, Relax-Sofas, Schwimmteiche für die Mitarbeitenden oder Tipps zu regionalem Saatgut. Ob selbstgemaltes Bild, Fotos oder einfach nur kurze Stichpunkte – jede Idee ist herzlich willkommen.“

Ziel ist es, alle Ideen zu bündeln und interessierten Gewerbetreibenden zur Verfügung zu stellen. Die Ideen können per E-Mail an n.williams@wenden.de oder per Post an Gemeinde Wenden, c/o Nicole Williams, Hauptstraße 75, 57482 Wenden bis zum 20. April eingereicht werden. Mit der Einsendung stimmen die Teilnehmenden zu, dass ihre Ideen anonymisiert weitergegeben werden dürfen. Interessierte Gewerbetreibende können sich ebenfalls melden.