Wenden: Frau schläft nach Blutprobe ihren Rausch im Auto aus

Gerlingen/Grevenbrück. Nach dem Ende des Lockdowns nehmen die Fälle von „Alkohol am Steuer oder Fahrradlenker“ wieder zu.

Zwei nicht alltägliche Fälle von „Fahren unter Alkoholeinfluss“ meldet die Polizei in Olpe: Nach Streitigkeiten setzte sich eine 46-jährige Frau in der Nacht zum Donnerstag, 3. Juni, gegen 1.45 Uhr, an der Anschrift ihres Ex-Freundes in Gerlingen ans Steuer ihres Pkw, fuhr los und geriet in in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten ihre Alkoholfahne deutlich riechen, worauf die Frau zugab, Alkohol zu sich genommen zu haben. Nach der Blutprobe wurde ihr Führerschein einbehalten. Die Beschuldigte verbrachte die restliche Nacht auf eigenem Wunsch in ihrem Pkw.

Radler mit Alkohol und Drogen am Lenker

In Grevenbrück wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf einen Fahrradfahrer in der Kölner Straße (B 55) aufmerksam. Der 38-Jährige fuhr sehr unsicher und krachte beinahe gegen ein Fahrzeug. Bei der Kontrolle wurde schnell klar, dass der Mann Alkohol zu sich genommen hatte. Weiterhin räumte der Radfahrer Drogenkonsum ein. Mit dem Fahrrad wurde er zur Blutprobe auf die Polizeiwache in Lennestadt gebracht.

