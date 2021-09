Wenden: Fusion der beiden Möllmicker Chöre ist beschlossen

Möllmicke. „Einigkeit“ und Frauenchor „Nova Cantica“ schließen sich ab dem 1. Januar 2022 zusammen. Die Weichen sind gestellt.

Es war eine Jahreshauptversammlung, die ihre Spuren hinterlassen wird und die in besonderer Weise den Weg in Richtung „Zukunft“ markiert: Mit einem einstimmigen Votum beschlossen die Mitglieder der Möllmicker Chöre „Einigkeit“ die Verschmelzung mit dem Frauenchor „Nova Cantica“ Möllmicke zum Stichtag 1. Januar 2022. „Die Vereinbarung führt zusammen, was ohnehin zusammengehört“, freute sich Vereinsvorsitzender Joachim Jung über den Zuwachs in der Chorgemeinschaft der Möllmicker Chöre. Mit großem Applaus begrüßten die Mitglieder der Möllmicker Chöre die Fusion der beiden Möllmicker Chorvereine.

Seit der offiziellen Gründung im Jahr 1995 arbeitet der überaus erfolgreiche Frauenchor „Nova Cantica“ als rechtlich selbständige Formation. Zur Sicherstellung einer langfristigen Chorarbeit auf hohem Niveau und zur Nutzung vielfältiger Synergien hatten beide Formationen in den vergangenen Monaten eine Verschmelzungsvereinbarung auf den Weg gebracht, die in beiden Mitgliederversammlungen nunmehr Zustimmung gefunden hat.

Es war schon eine besondere Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus, die erste nach dem Corona-Lockdown und gleichzeitig eine, die mehrere Geschäftsjahre umfasste. Natürlich führte der Zuwachs in den Chorgruppen auch zu Änderungen in der Vorstandsbesetzung. Vereinsvorsitzender Joachim Jung und Kassierer Daniel Hohleweg wurden einstimmig bestätigt. Dies gilt ebenso für Notenwartin Sophia-Marie Jung (Gemischter Chor) und Gabi Gördemann (Beisitzerin).

Herzlich verabschiedeten die Möllmicker Chöre mit Dank Iris Koch (2. Vorsitzende), Peter Kratzel (Schriftführer), Hermann-Josef Solbach und Marcel Koch (Beisitzer) sowie Lena Leis und Lisanne Mennekes. An ihre Stelle treten Susanne Schwab als stellvertretende Vorsitzende und Melanie Gördemann als Schriftführerin. Mit einem Beisitzergremium entsendet jede Chorgruppe ihre Interessenvertretung in den Vereinsvorstand. Diese Aufgaben übernehmen künftig Dr. Claus Schwab und Jannis Krüger (Männerchor), Karin Klein und Carmen Niederschlag (Gemischter Chor), Stefanie Storhas und Stefanie Häner (Junger Chor „Chorazon“) sowie Melanie Koch und Kim-Marie Klein (Frauenchor „Nova Cantica“). Die Funktionen des Beisitzers und Notenwarts für den Männerchor übernimmt Michel Nicklas, Jugendsprecher wird Andreas Obst. Otto Frohnenberg kehrt als 2. Kassierer in den Verein zurück. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Nach der Vorstandsbesetzung und der Verschmelzung ist der Weg der Möllmicker Chöre zukunftssicher geebnet. Bereits seit einigen Wochen haben die Möllmicker Chöre ihre Chorarbeit unter Leitung von Thomas Bröcher und Moritz Schönauer wieder aufgenommen. Für das laufende Jahr steht – selbstverständlich abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie – der Möllmicker Weihnachtsmarkt am 4./5. Dezember auf dem Programm. Darüber hinaus ist Anfang des neuen Jahres eine geistliche Abendmusik in der Pfarrkirche St.-Severinus Wenden unter Beteiligung sämtlicher Möllmicker Chorgruppen geplant.

„Vielleicht sind es gerade die Werte von Leistung und Gemeinschaft, die in der Zeit der Corona-Pandemie zu einem neuen Bewusstsein und einer Wertschätzung für die Chorarbeit führen“, sieht Vereinsvorsitzender Jung durchaus auch Chancen für eine Neubesinnung in Zeiten der Pandemie, „unsere chorische Gemeinschaft ist im besten Sinne etwas WERT-volles.“

