Wenden: Fußbälle und Schlüssel von Sportplatz gestohlen

Wenden. Aus einem Gerätehaus auf dem Sportplatz in Wenden sind Fußbälle und Schlüssel gestohlen worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Zwölf Fußbälle und mehrere Schlüssen sind aus einem Vereinsheim in Wenden gestohlen worden. Die Vereinsverantwortlichen bemerkten den Diebstahl am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf dem Sportplatzgelände neben der Gesamtschule am Peter-Dassis-Ring.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

