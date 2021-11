Unfall Wenden: Fußgänger (84) wird angefahren und muss in Klinik

Altenhof. Ein Autofahrer (50) übersieht beim rückwärts Ausrangieren seines Autos den Fußgänger. Der 84-Jährig stürzt und verletzt sich leicht.

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Altenhof wurde ein 84-jähriger Fußgänger verletzt. Das teilt die Polizeikreisbehörde mit.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 50-Jähriger aus Wenden mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Dabei übersah er den 84-Jährigen Fußgänger, der vor der Einfahrt herging und touchierte diesen mit dem Heck seines Autos. Durch den Zusammenstoß kam der 84-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

Im Anschluss begaben sich beide Beteiligten zur ärztlichen Versorgung des Fußgängers in ein Krankenhaus, das der Verletzte nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Sie meldeten sich danach umgehend auf der Polizeiwache in Olpe. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

