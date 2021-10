Wenden: Fußgänger in Gerlingen angefahren und verletzt

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag in Wenden einen Unfall verursacht hat.

Wenden. In Wenden-Gerlingen ist am Montagabend ein Fußgänger (33) angefahren worden. Er verletzte sich leicht am Fuß, der Verursacher flüchtete.

Ein Fußgänger ist am Montagabend in Wenden angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 33-Jährige gegen 21.13 Uhr die Bahnhofstraße in Gerlingen überqueren. Nach eigenen Angaben habe er sich davon überzeugt, dass sich kein Fahrzeug nähere. Nachdem er ein paar Schritte gemacht hatte, wurde der Fußgänger von einem dunklen Kombi mit Olper Kennzeichen an der linken Hand berührt. Der 33-Jährige geriet ins Straucheln, knickte um und verletzte sich leicht am Fuß.

Das Auto kam von der L 512, aus Richtung Olpe und bog zügig nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Zur Unfallzeit herrschte Dunkelheit, die Straßenbeleuchtung war allerdings eingeschaltet und der Geschädigte trug eine gelbe, stark reflektierende Jacke. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

