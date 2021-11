Wenden: Geparktes Auto mit grober Gewalt aufgebrochen

Wenden. Unbekannte Täter brechen in Gerlingen ein geparktes Auto auf - der Sachschaden ist beträchtlich.

Unbekannte haben am Wochenende in Gerlingen ein geparktes Auto in der Kreuztaler Straße aufgebrochen. Die Zeugin beobachtete, wie sich drei Männer mit einem blauen Fahrzeug von dem geparkten Pkw entfernten. Die Polizei stellte fest, dass die Fahrertür des Pkw durch grobe Gewalteinwirkung aufgebrochen wurde. Das Fahrzeuginnere wurde durchwühlt. Zurzeit liegen der Polizei keine Angaben über die mögliche Beute vor. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

