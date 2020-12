Wenden-Gerlingen: 39-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Wenden. Bei einem Unfall an der Autobahnabfahrt in Wenden-Gerlingen ist ein 39-Jähriger verletzt worden. Ein anderer Wagen war auf seinen aufgefahren.

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 39 Jahre alter Mann in Gerlingen am Mittwoch gegen 19.30 Uhr leicht verletzt worden. Als die Ampel an der Autobahnabfahrt auf Grün sprang, fuhr der hinter dem Wagen des 39-Jährigen wartende 23-Jährige mit seinem Auto an und auf den vor ihm Stehenden auf, berichtet die Polizei Olpe .

Der 39-Jährige beabsichtigte, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu geben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.