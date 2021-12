Wenden: Geschichte Altenhofs führt bis ins frühe Mittelalter

Altenhof. Walter Wolf hat zur Geschichte Altenhofs geforscht und seine Erkenntnisse in zwei Studien zusammengefasst. Sie liefern ganz neue Blickwinkel.

Zwei kleine, aber in der Substanz bemerkenswerte Studien zur frühen Geschichte des Dorfes Altenhof und der Herkunft des Wendschen Platts stellten Siegbert Henkel vom Verein zur Förderung von Dorfgemeinschaftsaufgaben und Wendens Bürgermeister Bernd Clemens mitten in geschichtsträchtiger Umgebung von Altenhof vor.

In dem kleinen Buch „Höëwingen – Frühe Geschichte eines Dorfes“ geht Walter Wolf, der Autor dieser Studien, der selbst aus Altenhof stammt, in der Form einer Ermittlung bis in die Zeit der fränkischen Besiedlung vor 700 n. Chr. zurück. Weder Dokumente noch Ausgrabungen zeugen von der frühen Geschichte des Ortes und des Wendener Landes, wohl aber konnten über sprachwissenschaftliche Verfahren sichere Rückschlüsse gezogen werden. Diese führten über das Wendsche Platt, einem niederfränkischen, nicht westfälischen Dialekt, und den Gewässer- und Ortsnamen zu einem belastbaren Ergebnis. Danach verweist sowohl der Siedlungsname Höëwingen als auch das Wendsche Platt auf eine frühe Besiedlung durch Franken in der Mitte des ersten Jahrtausends.

Die Siedlung Höëwingen lag im Quellmuldengebiet unterhalb der Dörnschlade, was auch durch Überreste von Ackerterrassen belegt werden kann. In einem Zentralisierungsvorgang wurde die Siedlung zugunsten des Ortes, der den Namen Höëwingen bis heute weiterführte, aufgegeben. Die Studie weist auch auf, dass der Name „Altenhof“ erst im ausgehenden Mittelalter in juristischen Dokumenten auftaucht, während er ansonsten nur „Hof“ genannt wurde. Dies wiederum entspricht der alten fränkischen Bezeichnung Höëwingen, was soviel bedeuten wie „ein Ort, an dem ein Hof steht“ oder „zu einem Hof gehörig“.

Einziger niederfränkische Dialekt in Westfalen

Die Bedeutung des Wendschen Platt war bei dieser Ermittlung von so großer Bedeutung, dass der Autor parallel eine Studie über die Herkunft und den Charakter des Wendschen Platt erstellte. Er kommt zu dem Schluss, dass das Wendsche Platt, der einzige niederfränkische Dialekt in Westfalen, eine hohe Nähe zum im nördlichen Siegerland gesprochenen sogenannten „Ferndorftaler Dialekt“ aufweist und belegt dies ausführlich und schlüssig. Er beschreibt auch detailliert, dass die Sprache der Wendschen erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit mittel- und oberdeutschen Dialekten hat, auch wenn es eine niederdeutsche Sprache geblieben ist.

Damit ist das Wendsche Platt nicht nur ein Reliktdialekt, das aufgrund der historischen Randlage eigene Regeln, Wortschatz, Lautsystem und Grammatik erhalten hat, sondern möglicherweise auch eine niederdeutsche Variante des mitteldeutschen Moselfränkisch. Dies weist er u.a. an den nur im mittel- und oberdeutschen Gebieten gebräuchliche Form des „wir“ als „mir“ oder „mi“ auf, dass im Wendschen „mej“ lautet sowie der Bezeichnung für „sprechen“, die im moselfränkischen „schwätzen“ heißt. Und der Wendsche sagt: „Mej schwätzen Platt“.

Bürgermeister Bernd Clemens und der Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Dorfgemeinschaftsaufgaben Siegbert Henkel zeigten sich begeistert, dass diese Studien einen neuen und auch weit zurückliegenden Blick auf die Geschichte des Dorfes zeigten. Für die Gemeinde Wenden ist nach Aussage des Bürgermeisters das Thema der Wüstung Höëwingen und des Wendschen Platt damit nicht abgeschlossen, vielmehr regte er an, Kontakt zur Außenstelle des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Olpe aufzunehmen, um die zweifellos vorhandenen Überreste der Ackerterrassen zu untersuchen.

Forschungsarbeit soll weitergeführt werden

Auch das Thema der Wendsche Sprache wird in einer Arbeitsgruppe weitergeführt und die Erforschung auch der Universität Siegen mit ihrem Forschungsbereich Linguistik zu empfehlen. Dort werden seit 2016 im Akademieprojekt Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW) sprachstrukturelle Eigenschaften der westmitteldeutschen Basisdialekte erforscht.

Der Autor Walter Wolf soll nach Ansicht des Bürgermeisters – zumindest in die Anfänge dieser Erforschung – gemeinsam mit anderen Interessierten und Fachleuten einbezogen werden. Damit ist auch die wichtigste Forderung des Autors im Gespräch, da seine Studien keine abschließenden Behauptungen aufstellen, sondern anregen, sich auch wissenschaftlich mit dem Wendener Land und seiner Sprache zu beschäftigen. Damit würden auch viele falsche oder auf Projektionen beruhende Aussagen, auch in anerkannten Werken, korrigiert und dem Wendschen als Region und Sprache gerecht.

