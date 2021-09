Feuer in Wenden-Möllmicke.

Feuer Wenden: Großer Schaden bei Carport-Brand in Möllmicke

Wenden. In Wenden-Möllmicke ist am Donnerstagabend ein Carport komplett abgebrannt. Auch am nebenstehenden Wohnhaus entstand großer Schaden.

Erheblicher Sachschaden ist am Donnerstagabend bei einem Feuer in Wenden-Möllmicke entstanden. Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr aus Wenden und Gerlingen zu einem Gebäudebrand in die Uferstraße alarmiert worden.

Beim Eintreffen stand ein Carport unmittelbar am Wohnhaus im Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf das hölzerne Balkongeländer und dortige Balken übergriffen. Auch einige Fenster des Hauses waren durch die enorme Hitze geplatzt. Nachdem die Einsatzkräfte eine Löschwasserversorgung aufgebaut hatten, gingen mehrere Trupps unter Atemschutz mit mehreren C-Rohren gegen das Feuer vor. Mit einer Riegelstellung verhinderten die Brandbekämpfer, dass das Feuer auch auf den Dachstuhl übergehen konnte.

+++ Lesen Sie auch: Geburtshilfe-Aus in Attendorn – wie reagiert das Olper Krankenhaus? +++

Zeitgleich wurde die Haustür sowie die Garage gewaltsam geöffnet, um im Haus nach Personen zu suchen. Da der Hausbesitzer zu diesem Zeitpunkt auf der Arbeit war und sich auch sonst keine weiteren Personen in dem Gebäude befanden, konnte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

60 Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort war, rollte auch der Rettungsdienst des Kreises Olpe mit drei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug in die Uferstraße. Nach der ersten Lagemeldung verblieb jedoch am Ende nur ein Rettungswagen am Einsatzort.

Bundestagswahl im Kreis Olpe

Neben der Polizei, die bereits am Abend erste Ermittlungen aufnahm, wird sich im Laufe des Freitags auch ein Brandsachermittler den Brandort genauer anschauen und nach einer möglichen Ursache für das Feuer suchen.

Unter dem Carport stand ein Anhänger, der durch das Feuer zerstört wurde. Durch die enorme Hitze war auch das Dach eines Unterstandes an einigen Stellen geschmolzen. Die Uferstraße war eine Zeit lang ab dem Abzweig „Auf’m Kinderheid“ komplett gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe