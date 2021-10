Wenden: Grundschüler sammeln über 6000 Euro für Flutopfer

Gerlingen/Elben. Die Grundschule Gerlingen hat sich mit einer Sponsoren-Wanderung an einer Spendenaktion für Flutopfer beteiligt. Über 6000 Euro kamen zusammen.

Groß war die Bestürzung über die Folgen der verheerenden Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Auch bei den Einwohnern von Elben, die seit vielen Jahren durch Besuche – unter anderem bei Weinfesten und Weinproben – mit den Menschen aus dem Ort Dernau im Kreis Ahrweiler freundschaftlich verbunden sind.

Aus einer Idee von Hubertus Sieler entstand Ende Juli die Spendenaktion „Elben unterstützt Dernau“ vom Ortsverein Elben unter der Führung von Peter Niklas. Viele tolle Aktionen wurden auf die Beine gestellt. Darunter auch ein Sponsorenwanderung von Schülern und Schülerinnen der katholischen Grundschule Gerlingen.

Lehrerin Susanne Hücking hatte in den Sommerferien die Idee. Schulleiterin Monika Fröhlingsdorf erinnert sich. „Wir müssen irgendwas machen“, sagte sie. Die Idee für eine Sponsorenwanderung wurde dann in einer Konferenz besprochen. „Alle Kollegen waren von der Aktion begeistert, für die Familien in Dernau zu sammeln. Dann habe ich Herrn Niklas kontaktiert. Dann haben die Kinder das auch sofort begeistert aufgenommen und sich in die Arbeit gestürzt“, erzählt Susanne Hücking. Dazu zählte die Produktion von Flyern und Plakaten für die Geschäfte im Ort. „Alle haben mitgemacht und teilweise sofort Geld gespendet“, so Susanne Hücking.

Vor rund drei Wochen war es dann soweit. 212 Mädchen und Jungen waren bei der Sponsorenwanderung dabei. Und die eingenommene Summe war überwältigend. 6325 Euro konnten die Grundschüler mit Hilfe von Sponsoren aus ihrer Familie, der Nachbarschaft und dem Bekanntenkreis sammeln. Elbens Ortsvorsteher Peter Niklas bedankte sich bei einem Pressegespräch am Montagmittag bei den Gerlinger Grundschülern: „Ich staune. Das war eine ganz tolle Aktion von Euch. Ich bin überwältigt.“

Motivation der Grundschüler war riesig

Auch Schulpflegschafts-Vorsitzende Cornelia Koch ist vom Erfolg der Aktion begeistert: „Die Motivation der Kinder war unbeschreiblich. Alle wollten helfen. Man sieht ja schon an der Summe, die zustande kam, dass alle Lust hatten, mitzumachen, um den Menschen zu helfen. Das ist einfach Wahnsinn. Als Eltern sind wir natürlich stolz, dass so etwas zustande kam.“

Und auch Initiator Hubertus Sieler freute sich über den Erfolg der Sponsorenwanderung: „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Menschen, Vereine, Gruppen und Institutionen aus der Region der Aktion ,Elben unterstützt Dernau’ angeschlossen haben. Besonders die Leistung und das Engagement der Gerlinger Grundschule mit ihren Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften. Wir sind sehr gerührt und dankbar.“

Peter Niklas berichtete darüber, dass des Gesamtspendenstand inzwischen 98.000 Euro beträgt. Er hofft auf weitere Unterstützung: „Wir werden in wenigen Tagen sechsstellig werden, weil wir zwei Aktionen noch nicht abgerechnet haben. Das ist der Sportabzeichen-Tag und Franz-Josef Bröcher macht am kommenden Sonntag in Möllmicke noch einmal einen Workshop. Da kommen auf jeden Fall schon einmal Lehrgangsgebühren von 1200 Euro zusammen. Die Kernbotschaft ist: Die Spendenaktion ist weiter offen. Es kann weiter gespendet werden.“

