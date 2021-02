Wenden-Heid: Auf den Spuren der Gebrüder Grimm

Heid. Der Heimat- und Förderverein Heid präsentiert ein spannendes Dorfzwergenbuch mit Bildern und Geschichten.

Freunde von Zwergen und Fantasie-Geschichten, schönen Fotos vom Ort und niedlichen Gemälden dürfen sich freuen. Denn endlich ist das Buch über die Dorfzwerge fertig, das der Heimat- und Förderverein Heid in Auftrag gegeben hatte. Mit GPS-Daten versehen, eignet es sich nicht nur zum Blättern und (Vor-)Lesen, sondern auch zum (Be-)Suchen und Spazierengehen als Wanderkarte im Künstlerdorf.

Hier gibt esdas Bilderbuch Interessierte haben die

Möglichkeit, das Bilderbuch

für 9 Euro bei Stefan Weber, Email St.Weber-Heid@t-online.de, bei Mona Kaufmann, 0160 949 11 052, oder

Ilona Weber, 0176/22 32 32 94, zu bekommen.

Ob die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm aus Hanau, die im 18. Jahrhundert zahlreiche deutsche Märchen niederschrieben, als Kinder oder junge Heranwachsende schon so gut schreiben konnten wie die Heider Kinder im 2. Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, das lässt sich nach 300 Jahren schlecht heraus finden. Was, jedoch erstaunlich scheint, ist, dass die Gebrüder Grimm nur von sieben Zwergen erzählen, während die Kinderautoren aus dem Wendschen Dorf mehr als 20 Zwerge, Kobolde und Wichtel in ihrem Wohnort beheimatet wissen. Und wo die berühmtesten Märchenautoren Deutschlands nur die ungenaue Ortsangabe „hinter sieben Bergen“ haben, so drückt man sich in Heid mit den Wohnorten der einzelnen Zwerge schon sehr präzise aus: Zwerg Adlerauge wohnt zum Beispiel genau 50°56‘51“N 7°48‘18“O auf 420 Meter Erhebung, Zwergin Trude bei 50°57‘3“N 7°48‘46“O und 360 Meter Erhebung.

Zwergengeschichten

Geschrieben haben die Mädchen und Jungen ihre Zwergen-Geschichten vor eineinhalb Jahren anlässlich eines Sommerprojektes. Im Juli 2019 setzten die Floristin Mona Kaufmann und Kunstclubvorsitzende Ilona Weber ihre Idee um, kleine Zwergenwohnungen zu bauen. Für die Winzlinge, die unter Baumwurzeln, in Mauerritzen oder Scheunen wohnen, zimmerten fünf ortsansässige Schreiner insgesamt 21 Miniatur-Türen. Die verschiedenen Eingänge wurden jeweils einem anderen Zwerg zugeordnet. So bekamen die Zwerge ihr Gesicht und ihre Namen.

Jano der Jüngste

Der jüngste im Boot war das damalige fünfjährige Kindergartenkind Jano Zimmermann, der seinen pensionierten Opa Heinz (ehemaliger Lehrer am Franziskus-Gymnasium in Olpe) als Partner hatte und ihm seine Geschichte vom Zwerg Ole diktierte.

Die älteste Kinder-Autorin ist die 23-jährige Michèle Roma, die ihrer blühenden Fantasie freien Lauf ließ.

Michèle und ihr Bruder Luca Kempf erfanden gemeinsam die Geschichte von Zwerg Fritz, der in Heid einen Tiger traf und verdächtigte, seine verschwundene Freundin Gans versteckt zu haben.

Mithilfe des Förderprogramms Heimat Scheck NRW war es dem Heimat- und Förderverein möglich, das erfolgreiche Projekt des Kunstclubs Oberes Biggetal aus dem letzten Kunsttourjahr in Druck zu geben. Das bietet die Gelegenheit, diese Aktion der heimischen Kultur mit nach Hause aufs Sofa oder ans Kinderbett zu bringen.

„Wir sind stolz, dieses generationsübergreifende Gemeinschaftswerk in Buchform präsentieren zu können.“ erklärt Ortsvorsteher Stefan Weber. „Die bunten Gemälde und heimischen Fotos untermalen die Texte und rücken die Fantasiegeschichten in einen fast realen Alltag.“ Die Fotografien der Standorte und Dorfansichten von Heid steuerte zu einem großen Teil Bernd Huntgeburth bei. Das kindliche und abwechslungsreiche Layout des Buches entwickelte Anna Cordes-Brieden, deren Mutter in Heid zugezogen ist.

Berichte mit Lokalkolorit

Die blumigen, herzigen Berichte über die kleinen Bewohner haben richtige Dorfthematik, bei denen ganz unverwechselbar zu erkennen ist, dass es nicht Schneewittchens Zwerge hinter irgendwelchen sieben Bergen sind. Da begegnen dem Leser namentlich der ein oder andere Anwohner, sowie Stalltiere der Heider Landwirte oder das Haustier vom Nachbarn, und man merkt den jungen Autoren an, wo ihr herzallerliebstes Kopfkino gespielt hat. Das heimische Bilderbuch ist ein Muss für Menschen, die ein Gespür und eine Vorliebe für unzensierte Kindererfindungen haben.