Wenden: Junger Radfahrer schlägt auf Senior ein und flüchtet

Wenden. Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer und ein 17-jähriger Radfahrer bauen auf der Bahnhofstraße in Wenden einen Unfall. Dann kommt es zum Streit.

Am Dienstag (5. September) hat sich gegen 16:20 Uhr auf der Bahnhofsstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 77-jährigen Pedelec-Fahrer und einem 17-jährigen Radfahrer ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Senior den rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Koblenzer Straße. Ihm entgegen kam ein zunächst unbekannter Radfahrer.

Nach aktuellen Ermittlungen kam es im Anschluss an den Zusammenstoß zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung der Unfallbeteiligten. In der Folge trat und schlug der 17-Jährige jedoch auf den 77-Jährigen ein. Ein 75-jähriger Zeuge versuchte, den jungen Mann von dem Senior fernzuhalten und erlitt dabei ebenfalls Schläge von dem 17-Jährigen. Schließlich flüchtete der junge Mann mit seinem Rad.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen ermitteln und wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Sowohl der Pedelec-Fahrer als auch der 75-jährige Zeuge waren verletzt. An den Rädern entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich. Der 17-Jährige muss sich für sein Verhalten nun in einem umfangreichen Strafverfahren verantworten.

