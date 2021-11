Wenden: Karl-Heinz Korzeniowski ist neuer Prinz in Schönau

Prinz Kalli I. und Prinzessin Astrid I. Korzeniowski regieren in der neuen Session die Narren in Schönau.

Schönau. Karl-Heinz „Kalle“ Korzeniowski und Ehefrau Astrid sind das neue Prinzenpaar in Schönau. 1200 Jecke jubeln ihnen im Festzelt zu.

Karl-Heinz „Kalle“ Korzeniowski ist der neue Prinz des Karnevalsvereins Schönau-Altenwenden. Schon im zweiten Durchgang der Prinzensuche konnte der 56-jährige Berufskraftfahrer und ehemaliges Mitglied des Männerballetts als neuer Prinz am Samstagabend bei der großen Sitzung im Festzelt gewonnen werden. Ihm zur Seite als Prinzessin steht Ehefrau Astrid (49). Die Prinzenfamilie komplett machen die Kinder Chiara und Niko. Letztere ist wie sein Vater auch Mitglied im Elferrat. Mit großem Jubel wurde seine Proklamation kurz vor Mitternacht gefeiert.

Bis dahin wurden den rund 1200 Jecken im Zelt ein rasantes und buntes Programm geboten. Nachdem beim Eingang die Einhaltung der 3G Regeln überprüft wurden, konnte im Zelt gefeiert werden. Getränke gab es aus Einweg-Gläsern. „Das macht zwar viel Müll, dient aber gerade in diesem Jahr der Sicherheit“, so der zweite Geschäftsführer Dirk Schrage. Der Vorstand und Elferrat hat sich in diesem Jahr viele Gedanken gemacht um allen, Aktiven wie Gästen, größtmögliche Sicherheit zu bieten. Das weiß auch das noch amtierende Prinzenpaar Bernd und Iris Jung zu schätzen. „Natürlich schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, erklärt Prinzessin Iris, „Aber hier wird so genau auf die Einhaltung der Vorgaben geachtet, dass ich denke, alles wird gut. Wir müssen ja auch irgendwann wieder zur Normalität zurückkommen.“

Wie es im vergangenen Jahr war, davon gibt es zunächst auf einer Leinwand einen kurzen Rückblick. Online-Sitzungen und Aktionen im kleinen Kreis werden da gezeigt. Doch an diesem Abend ist alles anderes. Bunt kostümiert wird gefeiert. Viele der Geimpften haben sich an dem Abend auch nochmals getestet. So auch die Karnevalisten aus Neu-Listernohl. „Unsere Garden haben sich zuvor alle in unserer Mehrzweckhalle getroffen und einen Schnelltest gemacht“, so Präsident Florian Strautz, „natürlich alle negativ.“

Das Prinzenballett wird im Laufe des Abends ihren Tanz auf der Bühne präsentieren. Eröffnet wird der Abend mit den jüngsten, den Konfettis. 630 Tage haben alle darauf gewartet, endlich wieder feiern zu können oder auf der Bühne zu stehen. Es folgt die Brassband „Knallblech“ aus Bonn und wird zum Türöffner für die Stimmung. Es wird gefeiert. „De Mädschere“, fünf junge Frauen aus Eschweiler, greifen später noch zum Mikrofon und präsentieren von Helene Fischer bis ACDC alles, was für Partystimmung sorgt. Dazwischen zeigen die Garden, heimische wie Gäste, ihr Können. Weit nach Mitternacht ist die Prinzenproklamation zu Ende und das Fazit: „Es war natürlich anderes als in den Jahren davor. Wir haben viel organisieren müssen und noch viel mehr Arbeit in die Veranstaltung gesteckt als sonst. Doch alle Gäste zeigten großes Verständnis für die Auflagen und es war eine tolle Prinzenproklamation, die viel Spaß gemacht hat“, bringt es Christian Halbe, Geschäftsführer des Karnevalvereins, auf den Punkt.

In diesem Jahr hat der Karnevalsverein Schönau-Altenwenden keinen eigenen Orden entworfen. Die Karnevalisten haben den Orden aus Ahrweiler verliehen und jeweils 15 Euro pro Orden für die Flutopfer gespendet. „Wir Narren halten zusammen“, so Präsident Rüdiger Lazar.

