Wenden: Kleine Rehkitze und Hasen vor dem Tod gerettet

Wenden. Bereits seit drei Jahren ist die Wendsche Kitzrettung tätig. Es wurden über 300 kleine Rehkitze, etliche Junghasen und ein Igel gerettet.

Mit dem Ablauf der diesjährigen Saison kann die Wendsche Kitzrettung im MTB Wendener Land e.V. nun bereits auf das dritte, überaus erfolgreiche Jahr zurückblicken. Weit über 300 kleine Rehkitze, etliche Junghasen und immerhin ein Igel wurden vor dem Mähtod oder Verstümmelung bewahrt.

„Fast noch viel wichtiger scheint es aber zu sein, dass es gelungen ist, die Kommunikation zwischen Landwirten und Jägern entscheidend zu verbessern und alle Beteiligten dafür zu sensibilisieren, dass es technische, wie menschliche Unterstützung gibt, die das Tierleid unnötig macht“, sagt Mitglied Michael Sommer.

Mit Drohnen retten sie die Rehkitze: (von links) Michael Sommer, Gregor DuMoulin, Michael Kotula und Thomas Clemens. Foto: Privat

Nachdem die Kitzretter 2021 zuerst mit einer privat finanzierten Drohne in die Arbeit in den frühesten Morgenstunden gestartet war, folgte Dank der Unterstützung von Sponsoren und Preisgeldern (unter anderem Klimaschutzpreis der Gemeinde Wenden oder Vereinsförderung der Krombacher Brauerei) bereits in 2021 die Anschaffung einer zweiten Drohne mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera.

Da Technik allein aber noch kein Rehkitz aus der Mahdfläche schafft, kann die Wendsche Kitzrettung auf ein starkes Team von Freiwilligen zurückgreifen: Vom Schulkind, welches vor dem Unterricht in Gummihose und -stiefeln durch teils mannshohes, taunasses Gras streift, über „normale“ ArbeitnehmerInnen, die dann nach den Rettungseinsätzen ins Büro oder zur Arbeit fahren, bis hin zur Truppe der rüstigen Rentner reicht die Bandbreite der ehrenamtlichen Helfer.

Neuerungen

In diesem Jahr nun gab es eine Neuerung in der möglichen Förderung der teuren Drohnentechnik, so dass sich auch die Wendsche Kitzrettung um diese mit Erfolg bemüht hat. „Mit zwei neuen, technisch noch einmal deutlich verbesserten Drohnen steht der Verein ab sofort allen Landwirten und der Jägerschaft zur Seite, um schnell, professionell, sicher und zuverlässig die Mahdflächen abzufliegen“, bietet Thomas Clemens als Vorsitzender des MTB die Dienste seiner Ehrenamtler an. Und weiter: „Zusätzlich hat unser Mitglied Michael Sommer eine dritte Drohne angeschafft, um die steigende Nachfrage auch in den kommenden Jahren bedienen zu können.“

Doch bei aller Technik braucht es vor allem ein starkes Team. „Um die einzelnen HelferInnen in diesen stressigen Wochen zu entlasten, brauchen wir stets weitere Helfer. Ob Piloten, Spotter oder Läufer, die die Kitze aus den Flächen holen, jede Hilfe zählt“, so Michael Sommer, Jäger, Förster der Forstbetriebsgemeinschaft Wenden und einer der Initiatoren der Kitzrettung.

Beeindruckende Momente

„Wer Interesse an diesen wirklich beeindruckenden Momenten in der Natur, Spaß an einem tollen Team hat, Lust auf traumhafte Sonnenaufgänge hat und bereit ist, sich hierfür zu nachtschlafenden Zeiten aus dem Bett zu erheben, ist herzlich eingeladen, unsere Teams zu besuchen und Teil davon zu werden!“, wirbt Michael Kotula als 2. Vorsitzender des MTB und Wendscher Jäger für dieses Herzensprojekt.

„Wir möchten allen Unterstützern, von den Helfern auf der Fläche bis hin zu den finanziellen Unterstützern, von Herzen, auch und besonders für das so gerettete Jungwild danken. Ohne Euch und Sie wäre dieses Projekt, wären diese glücklichen Momente schlichtweg nicht möglich gewesen!“, betont Gregor Dumoulin als Geschäftsführer des MTB Wendener Land e.V.

