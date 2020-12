Wenden: Lkw-Brand auf der Autobahn A 4 schnell gelöscht

Olpe. Ein Lkw fing auf der A4 Feuer. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Mit dem Stichwort „LKW-Brand außerhalb geschlossener Ortschaft“ wurden Feuerwehr und DRK aus Wenden am Mittwochnachmittag auf die A4 alarmiert. Ein Lkw-Fahrer hatte auf seiner Fahrt zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und Eckenhagen Rauch an der Zugmaschine bemerkt. Daraufhin lenkte er sein Gefährt auf den Seitenstreifen. Flammen schlugen aus dem Motorbereich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Hackschnitzel-Brand

Nach Aussage der Feuerwehr hatte der Lastwagen am Wochenende Hackschnitzel transportiert, vermutlich hatten sich Reste davon am heißen Abgasrohr entzündet. Neben den Löscharbeiten streuten die rund 20 Einsatzkräfte des Löschzugs Gerlingen der Gemeinde Wenden ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigen die Fahrbahn. Dazu wurde die Fahrspuren in Richtung Köln für rund zehn Minuten gesperrt. Der Lkw-Fahrer bestellte ein Abschleppunternehmen für die Bergung des Lkw. Eine Weiterfahrt war ihm nicht sicher genug.