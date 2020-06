Wenden: Mann (40) verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Wenden. Der Mann meldete den Unfall bei Wenden nicht, die Polizei findet später aber das Autokennzeichen. Fahrer hatte Cannabis und Amphetamin genommen.

Bei einem Autounfall am Freitagabend bei Wenden verletzte sich ein 40-Jähriger, der unter dem Einfluss von Drogen stand.

Gegen 18.30 Uhr war der Mann auf der L 714 in Richtung Wenden unterwegs, als er nach derzeitigem Ermittlungsstand infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen nach links von der Fahrbahn abkam. Der 40-Jährige geriet in die dortige Böschung, wo er einen kleinen Baum touchierte. Ein Bekannter schleppte den Wagen zunächst ab, der Fahrer selbst meldete den Unfall nicht. Zufälligerweise wurde aber das Kennzeichen des Mannes im Rahmen einer Streifenfahrt aufgefunden.

Bei Halterermittlungen trafen die Beamten den Fahrer an der Meldeadresse an. Er saß noch in dem stark beschädigten Pkw. Bei der Befragung erhielten die Beamten den Eindruck, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf Cannabis und Amphetamin aus.

Zur Blutprobenentnahme brachten ihn die Beamten auf die Polizeiwache. Sie stellten zudem den Führerschein sicher. Der Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.