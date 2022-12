Wenden: Mercedes prallt in Leitplanke - A 45 gesperrt

Wenden. Ein Unfall sorgt am Freitagabend für eine Vollsperrung der Autobahn A 45 bei Gerlingen. Die Ursache ist unklar.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 im Kreuz Olpe-Süd in Wenden-Gerlingen hatten vier Insassen eines Mercedes am Freitagabend gegen 20 Uhr großes Glück. Nach Aussage der Autobahnpolizei war der Wagen aus noch nicht geklärter Ursache nach links in die Mittelschutzplanke geprallt. Von dort wurde der Wagen zurückgeschleudert und prallte in die rechte Leitplanke. Dort verkeilte sich das Fahrzeug und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Nach ersten Informationen verletzte sich der Fahrer leicht an der Hand, die weiteren drei Mitfahrer blieben unverletzt. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den Fahrer vor Ort. Währenddessen klemmten die Kräfte der Feuerwehr-Einheit Gerlingen die Autobatterie ab und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Bergung durch ein Abschleppunternehmen aus Gerlingen wurde die Fahrbahn Richtung Frankfurt von etwa 20.40 Uhr bis 21.20 voll gesperrt, was zu einem Rückstau führte.

