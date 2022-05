Wenden: Musikschule kann endlich die Türen öffnen

Schönau. Schon vor eineinhalb Jahren ist die Musikschule nach Schönau umgezogen. Coronabedingt konnte sie sich erst jetzt der Öffentlichkeit präsentieren.

Eineinhalb Jahre ist es her, dass die Musikschule der Gemeinde Wenden von Möllmicke in die renovierten Räume der ehemaligen Förderschule in Schönau umgezogen ist, doch coronabedingt konnte ein Tag der offenen Tür noch nicht durchgeführt werden. Am Samstag war es endlich soweit. Schüler und Lehrer zeigten bei einem bunten Musikprogramm ihr Können. Es war ein musikalischer Genuss.

Insgesamt stehen neun modern ausgestattete Unterrichtsräume zur Verfügung. Neues Mobiliar, neue Notenständer sowie Bluetooh-Boxen, die mit Whitebords ausgestattet sind. Hier können Musizierstunden, Klassenvorspiele und kleine Konzerte stattfinden. Auch profitierte die Schule von der vom Land NRW geförderten „Digitalisierungoffensive“ und ist so bestens mit einem guten WLAN ausgestattet.

Etwa 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden von 17 Lehrkräften unterrichtet. Ein wesentlicher Teil ist Einzel- und Kleingruppenunterricht mit verschiedenen Instrumenten der Fachreiche Holzbläser, Blechbläser, Streicher, Tasten, Zupf oder Schlaginstrumente. Lange mussten die Musikliebhaber auf die Eröffnung des neuen Musikschulgebäudes warten.

Zwei schwierige Jahre

„Wie wir alle, so hat auch die Musikschule zwei schwierige Jahre durchstehen müssen. Lockdowns und wochenlanger Distanzunterricht haben uns technisch und emotional vor enorme Herausforderungen gestellt, aber Präsenzunterricht ist immer noch die beste Wissensvermittlung gerade in der Musik“, blickt Schulleiter Meinolf Wurm auf diese schwierige und herausfordernde Zeit zurück: „Dennoch wir haben es geschafft“. Weiter bekräftigte der Schulleiter: „Deshalb möchte ich mich bedanken bei all unseren Schülerinnen und Schülern, meinem Kollegium für die außerordentliche Geduld und Ausdauer in den vergangenen zwei Jahren, sowie die bemerkenswerte Hartnäckigkeit, sich von der Pandemie nicht unterkriegen zu lassen“.

Im Eröffnungskonzert standen die Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen der Gemeinde Wenden. Es war nicht nur zu hören, sondern auch Musik zu erleben. Die Begeisterung der Musizierenden war deutlich bei allen zu spüren. Die Bläserklasse und die MusiKids der Grundschule Gerlingen sowie die Streicherklassen der Gemeinde Wenden begeisterten mit ihren Vorführungen.

+++ Lesen Sie auch: Christin-Marie Stamm zieht in Landtag ein +++

Der Auftakt zu diesem kurzweiligen Nachmittag erfolgte mit der Bläsergruppe Gerlingen mit der Präsentation der Stücke „Oh! Susanna“ (Stephan Forster), „Hejo, spann den Wagen an“ (Thomas Ravenscroft) und dem Kinderlied „Hänschen klein“. Die MusiKids der Grundschule Gerlingen zeigten ihr Können mit modernen Kompositionen, die Streicherklassen der Gesamtschule Wenden bekamen bei ihrem Auftritt viel Beifall. Auch die Lehrkräfte der Schule rundeten das Konzert mit ihren Darbietungen ab.

Win-Win-Situation

Für Ludger Wurm, den 1. stellvertretenden Wendener Bürgermeister, war es ein besonderer Anlass, denn er ist praktizierender Musikant: „Aus Sicht für die Gemeinde Wenden ist es eine Win-Win-Situation, die Musikschule hier zu etablieren und das ehemalige Gebäude als Kita zu nutzen. „Musik ist multikulturell, regt Geist und Sinne an – so ist sie doch die einzige Weltsprache die ohne Übersetzung auskommt“. Weiter gibt der Ottfinger zu verstehen: „Eine Feier ohne Musik – ist zumindest ohne Musik nicht vollständig. Musik prägt und verbindet Kulturen und hat in allen Epochen eine prägende und bleibende Erinnerung. Die Musik kann bei der Ausübung so viel Spaß machen und den Zuhörenden viel Freude bereiten, denn wir mussten für lange Zeit auf solche Events verzichten“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe