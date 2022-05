Neues Baugebiet in Wenden: Die Warteliste ist lang

Auf etwa 1,5 Hektar auf der Wiesenfläche oberhalb der bestehenden Bebauung an der Straße am Buchhagen entsteht Bauland.

Möllmicke. Die Planungen laufen auf Hochtouren. In Möllmicke entstehen neue Bauplätze.

Bauland ist in der Gemeinde Wenden schon seit einiger Zeit heiß begehrt. Vor allem in den großen Orten gibt es lange Wartelisten von Häuslebauern. Besonders groß ist die Nachfrage im Siedlungsschwerpunkt Wenden. In Möllmicke laufen aktuell die Vorbereitungen für ein Neubaugebiet auf Hochtouren. Es handelt sich um ein Areal von etwa 1,5 Hektar auf der Wiesenfläche oberhalb der bestehenden Bebauung an der Straße am Buchhagen. „Es entstehen dort 20 Bauplätze“, sagt Jan von der Linde, Bauleitplaner bei der Gemeinde Wenden, auf Anfrage dieser Redaktion.

Nun haben sich die Zeiten natürlich geändert. Die Ukraine-Krise und die gestiegenen Baukosten könnten sich auch auf das geplante Baugebiet „Am Buchhagen“ auswirken. „Man weiß nicht, was noch kommen wird, aber erstmal sind unsere Listen noch voll. Auch die Liste in Möllmicke ist lang. Die Nachfrage hält an“, berichtet Jan von der Linde.

Ringerschließung

Für das Neubaugebiet in Möllmicke ist eine kleine Ringerschließung vorgesehen. Mehrfamilien- und Reihenhäuser wird es dort nicht geben. „Wir gehen von etwa 19 Einfamilienhäusern aus. Auch Doppelhäuser sind dort zulässig. Es könnten auch 15 Einfamilienhäuser und drei Doppelhäuser entstehen“, so der Bauleitplaner. Alles sei noch flexibel, es würden nun die Wünsche der Bewerber für das Neubaugebiet „Am Buchhagen“ abgefragt.

Die Grundstücksgrößen liegen laut Jan von der Linde zwischen 500 und 945 Quadratmetern. Erlaubt sind zwei Vollgeschosse und eine Höhe von 10,50 Metern. Im Schnitt seien die Grundstücke etwa 650 Quadratmeter groß: „Das sind aber nur Vorschläge. Es kommt am Ende darauf an, wie die Vermessung ist. Die Größen werden bei den Bewerbern abgefragt.“ Aufgrund der Lage des Baugebietes am Hang würden sich Photovoltaik-Dächer und eine Dachbegrünung mit Regenrückhaltung ganz besonders eignen, so Jan von der Linde.

Nach einem Ratsbeschluss soll es bis Ende dieses Jahres Planungsrecht für das Baugebiet „Am Buchhagen“ geben. Ziel der Verwaltung sei es, im Juni von der Politik den Offenlage-Beschluss zu bekommen, so der Bauleitplaner: „Über den Sommer könnten wir dann die Offenlage durchführen und im Herbst/Winter könnte der Satzungsbeschluss gefasst werden“, so Jan von der Linde. Die Ausschreibung für Straßen- und Tiefbau ist für Anfang 2023 geplant. „Ich denke, dass Mitte bis Ende 2023 Baubeginn sein wird“, sagt der Wendener Bauplaner.

Baubeginn in 2023

Dass das neue Möllmicker Baugebiet nachgefragt ist, habe auch die Informationsveranstaltung für die Bürger am 28. April gezeigt: „Die Versammlung war gut besucht. Es waren auch einige junge Leute da, die sich für die Grundstücke interessieren.“ Die Preise seien abhängig von den Erschließungskosten.

Jan von der Linde ist optimistisch, dass das neue Baugebiet in Möllmicke, wie geplant, umgesetzt werden kann: „Ich denke schon, dass da einige Leute bauen wollen. Vielleicht dauert es ein bisschen länger mit der Vermarktung, aber in letzter Zeit haben wir alle Grundstücke vermarkten können. Wir sind auf keinem sitzengeblieben.“

