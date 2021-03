Wenden: Pkw kracht auf der A 4 in die Leitplanke

Olpe/Wenden. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Donnerstagabend auf der A 4 Richtung Köln.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der A4 kurz vor Abfahrt Eckenhagen. Gegen 22.30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu dem Unfall gerufen. Ein 23-jähriger Autofahrer war mit einer Freundin in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Mittelleitplanke geprallt.



+++ Wie erleben Sie die Corona-Zeit? Machen Sie mit bei unserem Corona-Check +++

Beifahrerin verletzt

Daraufhin drehte sich der Wagen, kam in den Seitenstreifen, fuhr dort ein Schild um, kippte auf die Fahrerseite und blieb im Straßengraben liegen. Die Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes zur Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren. Die Autobahnpolizei übernahm die Absicherung der Unfallstelle und nahm den Unfall auf. Am Auto entstand Totalschaden.