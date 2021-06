Wenden: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Hünsborn/Wenden. Ein 31-Jähriger prallt bei Hünsborn mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Die Polizei rätselt, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Hünsborner Straße schwerst verletzt worden. Er war von Hünsborn kommend, in Richtung Wenden unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Hotel Berghof nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach rund 60 Metern Fahrt über den Randstreifen war der Opel frontal vor einen Baum geprallt. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass so Motorblock herausgerissen wurde. Der Pkw kippte daraufhin auf die Fahrerseite und blieb im Straßengraben liegen.

Die Feuerwehreinheiten aus Wenden und Gerlingen waren gegen 5 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall min eingeklemmter Person“ gerufen worden. Unter der Einsatzleitung von Wolfgang Solbach stellte ein Teil der rund 30 Einsatzkräfte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und sperrte die Hünsborner Straße großräumig ab. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde der 31-jährige Pkw-Fahrer mittels einer Sofortrettung aus dem Fahrzeug befreit. Dazu öffneten die Einsatzkräfte mittels hydraulischen Gerätschaften das Fahrzeugdach.

Nach einer Erstversorgung im Rettungswagen, wurde der 31-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und hob die Vollsperrung wieder auf. Der völlig beschädigte Pkw wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Für diese Dauer wurde die Hünsborner Straße noch einmal einseitig gesperrt.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe