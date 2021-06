Nach einem heftigen Regenschauer sind am Freitag in der Gemeinde Wenden ganze Straßenzüge überflutet worden und Keller vollgelaufen. Die Gemeinde soll helfen.

Starkregen in Wenden Wenden: Politik will Hilfsfonds für Unwetter-Geschädigte

Wenden. Die Gemeinde Wenden darf die Geschädigten des Unwetters nicht im Regen stehen lassen, fordern die Ratsfraktionen per Antrag.

Die Fraktionen von CDU, UWG, SPD und Grünen im Rat der Gemeinde Wenden haben am Samstag gemeinsam einen Hilfsfonds für die Betroffenen des Starkregens am Freitagabend betragt. Durch eine plötzlich auftretende Unwetterlage war es in mehreren Orten im Gemeindegebiet zu großflächigen Überschwemmungen gekommen (wir berichteten). Viele Häuser wurden durch das eindringende Wasser in Mitleidenschaft gezogen.

„Auch wenn einige Schäden durch private Gebäude oder Hausratversicherungen abgedeckt werden, bleiben viele Geschädigte buchstäblich auf einem Teil des Schadens sitzen, da entweder keine entsprechende Versicherung besteht oder die Schäden in einer solchen nicht vollumfänglich abgesichert sind. Als Zeichen der Solidarität halten es die Fraktionen für wichtig, die Geschädigten in ihrer Not nicht allein zu lassen“, heißt es in der Begründung des Antrags an den Bürgermeister, der in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beraten werden soll.

Zeichen der Solidarität

Bürger*innen der Gemeinde sollen die Möglichkeit bekommen, sich ebenfalls durch Spenden an der Solidargemeinschaft zu beteiligen. Der Hilfsfonds soll aus einer Einlage der Gemeinde in Höhe von 15.000 Euro und aus privaten Spenden, die auf ein extra einzurichtendes Hilfsfonds-Konto eingezahlt werden. Sollte der Hilfsfonds nach Fristablauf (31. Dezember) noch einen Geldbestand aufweisen, soll der Fonds für eventuell zukünftig auftretende und vergleichbare Schadensereignisse weitergeführt werden. Die genauen Vergabemodalitäten werden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses festgelegt.

Darüber hinaus hat der Bürgermeister bereits signalisiert, dass sich auch der Bauhof im Bedarfsfall durch Hilfestellung bei Aufräumarbeiten etc. beteiligen wird und auch eine eventuell notwendige Entsorgung von Sperrmüll im Rahmen einer kostenlosen Abfuhr sichergestellt werden kann. Diese Maßnahmen werden von den Fraktionen außerordentlich begrüßt.

