Wenden: Polizei sucht Unfallzeugin

Wenden. Die Olper Polizei sucht eine Unfallzeugin, die zur Klärung einer Unfallflucht beigetragen hat. Bereits am Donnerstag, 16. November. hatte sich gegen 16.50 Uhr auf der Hauptstraße vor einem Geldinstitut in Wenden eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Dabei hatte ein Fahrzeug eines zunächst unbekannten Verkehrsteilnehmers einen roten Ford Fiesta beschädigt. Eine derzeit noch unbekannte Zeugin wartete auf den Fahrer des Autos, um ihn über die Beschädigungen zu informieren. Diese Zeugin hatte ihm einen Zettel mit ihren Kontaktdaten übergeben, die jedoch nicht vollständig waren. Für die Polizei ist es wichtig, dass sich die unbekannte Frau beim Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefonnummer (02761) 9269-4116 meldet. Mithilfe ihrer Angaben wurde der Unfallverursacher bereits ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe