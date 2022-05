Wenden: Radfahrer fährt auf Auto auf - leicht verletzt

Ein Radfahrer ist in einer Innenstadt unterwegs (Symbolbild). In Wenden kam es zum Unfall.

Wenden. Auf der Siegener Straße in Hünsborn kam es zum Unfall. Ein Radfahrer bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihm verkehrsbedingt anhielt.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (17. Mai) um 15.40 Uhr auf der Siegener Straße in Hünsborn. Eine 20-jährige Autofahrerin musste ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Hierauf reagierte ein hinter ihr fahrender Radfahrer zu spät und fuhr auf das Auto auf. Der 27-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden an Pkw und Fahrrad dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich liegen

