Wenden: Ratssitzung zum Amazon-Neubau abgesagt

Wenden. Die Sondersitzung des Rates der Gemeinde Wenden zum Neubau der Firma Amazon fällt auf Bitte des Investors heute aus.

Aufgrund der aktuellen Coronalage fällt die Ratssitzung in Wenden zum Thema Amazon am heutigen Dienstag, 15. Dezember, aus. Die Mitarbeiter der Fa. Amazon und Panattoni erachten eine Vorstellung des Projektes mit vielen Besuchern in einer dafür einberufenen Präsenzveranstaltung als nicht verantwortungsvoll an und baten daher um eine Absage der Sitzung, so die Gemeinde.

Projekt wird digital vorgestellt

Die Vorstellung des Projektes wird in Abstimmung mit den beteiligten Firmen kurzfristig in einem geeigneten digitalen Format nachgeholt. Informationen zu der digitalen Ersatzveranstaltung wird die Gemeinde Wenden kurzfristig veröffentlichen.