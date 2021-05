Wenden: Rollerfahrer (16) von Auto angefahren und verletzt

Wenden. Ein Rollerfahrer ist verletzt worden, als er zwischen Schönau und Elben von einem Auto erfasst wurde. Der 16-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Wenden am Dienstag verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Er wurde auf seinem Roller von einem Auto erfasst, als er gegen 18.30 Uhr von der K 12 zwischen Schönau und Elben in Höhe des Wanderparkplatzes Albetal nach links auf den Verbindungsweg nach Wenden abbiegen wollte. Wie die Polizei Olpe berichtet, hatte zugleich ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger zum Überholen angesetzt.

Der 16-Jährige stürzte und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, der Schaden am Roller lag im dreistelligen Bereich.

