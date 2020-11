Wenden: Rupert Wurm über 48 Jahre in der Verwaltung

Noch sitzt er in seinem Büro im fünften Stock des Wendener Rathauses. Doch die Tage sind gezählt. Am kommenden Freitag, dem 13., ist Schluss. Dann verlässt Rupert Wurm, der Fachbereichsleiter Zentrale Dienste/Ordnung, die Kommandobrücke. Sage und schreibe 48 Jahre und fünf Monate war der 64-Jährige dann für die Gemeinde tätig. Das ist absoluter Rekord. So eine lange Dienstzeit hatte in der Wendener Verwaltung noch niemand.

Beim Besuch unserer Redaktion erinnert sich der Gerlinger an seinen ersten Arbeitstag. Es war der 1. August 1972: „Mit Anzug und Schlips bin ich erst zum Personalchef Reinhold Wurm. Dann ging es zur Lehre ins Bauamt zu Josef Nebeling.“ Ab Sommer 1974 wurde Rupert Wurm im Schulverwaltungs- und Kulturamt eingesetzt: „Da ging direkt die Post ab. 1974 wurde das Schulzentrum gebaut und 1976 eingeweiht. Das war für Wenden eine ganz große Nummer.“ 1980 ging es dann zum Hauptamt, 1981 übernahm er die Personalverwaltung und ab 1992 die Pressearbeit und den Blickpunkt, das gemeindliche Mitteilungsblatt. „Durch die Arbeit hatte ich immer einen guten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern“, sagt der „Mr. Blickpunkt“, wie er auch genannt wird. Die Broschüre wird er auch im Ruhestand weiterhin erstellen.

Guter Draht zu Peter Vogelsang

Rupert Wurm hat in all den Jahrzehnten große Ereignisse miterlebt. Als Beispiele nennt er den Bau des Rathauses, den er vom Hauptamt aus begleitete, und die 250-jährige Jubiläumskirmes. Am 1. Mai 2016 wurde Rupert Wurm Nachfolger von Peter Vogelsang als Fachbereichsleiter Zentrale Dienste/Ordnung. Vogelsang war sein Lieblingskollege, wie Wurm auf Nachfrage unserer Redaktion einräumt: „Mit ihm hat es viel Spaß gemacht. Wir waren auf einer Wellenlänge. In der 33-jährigen Zusammenarbeit gab es kein böses Wort zwischen uns. Da konnte sich einer auf den anderen verlassen.“

Drei Gemeindedirektoren bzw. Bürgermeister hat der 64-Jährige erlebt: Winfried Metzenmacher, Peter Brüser und jetzt Bernd Clemens. Zur Frage, wer denn da der beste Chef gewesen sei, antwortet er diplomatisch: „Ich habe zu allen einen guten Draht gehabt.“

Coronabedingt sei das letzte Dienstjahr das schwierigste für ihn gewesen, berichtet Rupert Wurm: „Im Rathaus mussten vielerlei Vorkehrungen getroffen werden, viele Verfügungen und Anordnungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausgegeben werden. Es gab regelmäßig eine Sitzung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse.“ Die Ratssitzungen hätten in die Aula verlegt werden müssen. „Aufgrund eines neuen Tarifvertrages konnte auch erstmalig für den öffentlichen Dienst Kurzarbeit, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schwimmhalle Wenden, beantragt werden.“

Die lange Zeit sei irgendwie doch im Fluge vergangen, meint Rupert Wurm, der in seiner Freizeit Trompete und Flügelhorn im Musikverein Heid spielt: „Es waren wunderbare Jahre meines Lebens. Ich bin sehr heimatverbunden. Es hat mir immer große Freude bereitet, für die Gemeinde Wenden arbeiten zu können.“

Bewerbung in Luckenwalde

Eine Frage muss zum Abschied natürlich noch gestellt werden: Gab es nie einen Gedanken, sich beruflich zu verändern? Nur ein einziges Mal wäre es fast passiert. „Ich habe mich mal auswärts beworben“, verrät Wurm im Gespräch mit unserer Redaktion. Dies war Anfang der 90er Jahre als stellvertretender Chef der Stadt Luckenwalde in Sachsen-Anhalt. Nach dem persönlichen Vorstellungsgespräch erhielt er die Zusage. Auf der Heimfahrt nach Wenden wurde Rupert Wurm dann aber klar, dass das doch nicht sein Ding ist: „In Wenden weiß man, was man hat. An dem Wochenende vorher ist der FSV Gerlingen in die Landesliga aufgestiegen. Bei der Aufstiegsfeier konnte ich nicht dabei sein. Da habe ich doch gemerkt, was ich vermisst habe.“

Bastian Dröge wird Nachfolger

Auf 20 Berufsjahre bei der Stadt Olpe blickt Bastian Dröge zurück, der bereits seit 1. Oktober dieses Jahres bei der Gemeinde Wenden tätig ist und jetzt die Nachfolge von Rupert Wurm als Fachbereichsleiter Zentrale Dienste/Ordnung antritt.

Nach der Ausbildung absolvierte der 37-Jährige den Verwaltungswirt, danach mit Auszeichnung den Bachelor of Laws. Er war in der Kreisstadt Sachbearbeiter Grundsicherung und Gewerbesteuer. Fünfeinhalb Jahre leitete er die Personalabteilung, zuletzt war der verheirate Vater einer Tochter, der in Rüblinghausen wohnt, Leiter des Rechnungsprüfungsamtes.

„Die Aufgabe hat mich sehr gereizt“, betont Bastian Dröge, der nach eigener Aussage eine IT-Affinität hat. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit in Wenden wird die Forcierung der Digitalisierung in der Verwaltung sein. Hier sei er auf einer Linie mit Bürgermeister Bernd Clemens: „Da ist noch einiges zu tun.“

Die Erfahrung bringt Bastian Dröge mit. Seit 2005 wird in Olpe mit der E-Akte gearbeitet, zudem hat er dort das Online-Bewerber-Portal mitentwickelt.