Wenden: Schneeglätte - Pkw kracht gegen Baum

Hünsborn. Gleich mehrere Unfälle meldet die Polizei am Montagmorgen im Kreis Olpe.

Witterungsbedingt ist es im Kreis Olpe am Montagmorgen zu einigen Unfällen gekommen. Auf der Siegener Straße in Hünsborn war gegen 8.30 Uhr ein 37-jähriger Fahrer eines Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann von der Siegener Straße ins Industriegebiet in die Straße Am Daßenborn abbiegen. Der Wagen rutschte jedoch schon vorher auf der schneematschbedeckten Fahrbahn in den Graben. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden.

+++ Lesen sie auch: Viele verdiente Sängerinnen und Sänger der Drolshagener Chöre geehrt +++

Ein Abschleppunternehmen musste den nicht mehr fahrbereiten Pkw bergen. Die Feuerwehr war ebenfalls mit an die Unfallstelle gerufen worden, da zunächst bei dem Notruf noch nicht klar war, ob Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt waren. Da der Fahrer das Auto bereits verlassen hatte, gehörten zu den Maßnahmen der Feuerwehr unter anderem das Absichern der Unfallstelle sowie die Sicherstellung des Brandschutzes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe