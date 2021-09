Wenden: Senior spendet an seinem 80. Geburtstag 150.000 Euro

Wenden. Willi Buchen aus Wenden-Girkhausen tut immer wieder Gutes. Zum 80. Geburtstag zeigt er sich besonders spendabel – und verschenkt 150.000 Euro.

Wenn jemand eine große Summe spendet, dann ruft das die Medien auf den Plan. Gleichwohl könnte eine solch gute Tat auch im Geheimen passieren, aber, so sagt Willi Buchen aus Wenden, halte er es lieber mit dem Spruch „Tue Gutes und rede darüber“. Nicht aus Drang nach Selbstvermarktung und aus Eigennützigkeit, sondern einzig und allein, um zu animieren, es nachzutun.

„Spenden können viele, es machen aber zu wenige“, sagt Willi Buchen. Am Mittwoch hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert und das zum Anlass genommen, 150.000 Euro zu verschenken. Indes spendet Willi Buchen nicht zum ersten Mal. Er tut es seit Jahrzehnten, unterstützt, wann immer er kann. Besonders am Herzen liegen ihm dabei die Jugend und die Kinder. „Alle Menschen sind gleich, alle haben das gleiche Gefühl von Freude, Schmerz und Leid. Und es gibt so viele, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen.“

+++ Olpes neuer Pfarrer im Interview: „Altarbild in Drolshagen hat mich irritiert“ +++

Das Geld gab Willi Buchen – wie bereits des Öfteren in der Vergangenheit – an „Ärzte ohne Grenzen“, an Vereine und Einrichtungen seines Heimatdorfes Altenhof, an die DRK-Kinderklinik Siegen sowie an die CBM Christoffel-Blindenmission. Mit letzterer verbindet Willi Buchen sozusagen etwas ganz Besonderes: vor etwa 50 Jahren hatte er ein Erlebnis, einen schrecklichen Albtraum, in dem er blind war, und der ihn dazu brachte, genau hinzusehen. „Spenden ist erste Bürgerpflicht. Aber man kann es nur, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat. Wenn alles stimmt, wenn man gesund ist, wenn man eine gesunde Familie hat. Dann kann man helfen.“

1000 Euro für jedes Lebensjahr

Willi Buchen hat „seine Hausaufgaben“ gemacht, wie er es nennt, hat sein Haus bestellt. Als Sohn einer kleinen Landwirtschaft in Altenhof begann er Mitte der 1950er Jahre eine Schmiedelehre in Olpe. Danach zog es ihn auf Wanderschaft. Mit dem Rucksack auf dem Buckel machte er sich auf den Weg. Weiter als bis nach Friedrichshafen kam er allerdings nicht. Blieb aufgrund verschiedener Umstände in dem dortigen Porsche-Traktorenwerk, lernte viel. Und mit Tellerwaschen bezahlte er seine Unterkunft in einem kleinen Hotel. Es kam der Sommer 1959. „Es war ein sehr trockenes Jahr. Es gab kaum Gras, keine Ernte“, erinnert sich Willi Buchen, der daraufhin nach Hause kam. 1963 machte er sich selbstständig mit einem Landmaschinenhandel, der heute in zweiter Generation geführt wird.

„Spenden macht frei, mir ist niemand bekannt, der dadurch arm geworden ist. Man muss es nur wollen“, sagt Buchen. „Der heutige Tag steht im Zeichen des Dankes. Allen Menschen, die mich auf meinem Lebensweg begleitet haben. An aller erster Stelle meine Frau Helga, meine Kinder und meine Familie und meine Belegschaft, ohne die der geschäftliche Erfolg nicht möglich gewesen wäre.“

+++ Lesen Sie auch: Wenn ein unerfüllter Kinderwunsch zur Krise wird +++

Für jedes seiner Lebensjahre spendete Willi Buchen 1.000 Euro – in Summe 80.000 Euro – an die Non-Profit-Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, die 1999 den Friedensnobelpreis erhielt. Buchen: „Die Organisation hat geringe Verwaltungskosten und die jungen Ärzte setzen ihr Leben aufs Spiel bei nur geringer Entlohnung.“ Die Kölner Kinderärztin Valerie Weiß, die im Einsatz in Bangladesch, Nigeria und dem Südsudan war, nahm den Scheck entgegen. „Wir haben 70 Kinderprojekte weltweit, wo das Geld sehr gut eingesetzt werden kann.“

Operation gegen den Grauen Star finanziert

Der zweithöchste Betrag ging an die CBM Christoffel-Blindenmission, die seit mehr als 110 Jahren für behinderte Menschen in der Entwicklungshilfe in Ländern des globalen Südens tätig ist. Im Zentrum steht dabei die Augenarbeit. Silke Brefka, Großspender- und Engagementberaterin bei der CBM, berichtete, dass der Graue Star eine der häufigsten Ursachen von Sehbehinderung ist. 30 Euro koste eine Operation bei Erwachsenen, bei Kindern 125 Euro. Bis 2020 hat die CBM 15 Millionen solcher OPs ermöglicht.

Großer Dank kam auch von der DRK-Kinderklinik Siegen, in Person des Ärztlichen Direktors Marcus Pingel. „Jeder weiß um den hohen Stellenwert der Kinderklinik in der Nachbarschaft. Man muss schon starke Nerven haben, wenn man das Leid der Kinder sieht“, so Buchen. „Danke für die Zuwendung all die Jahre. Keine Kinderklinik in Deutschland könnte ohne solche Zuwendungen bestehen. Umso toller, dass es Menschen wie Sie gibt“, so Pingel.

Die bedachten Vereine von Altenhof schlossen sich mit ihrem Dank an. So können wohl die Worte von Bernd Stahl, Vorsitzender des Musikvereins Lyra, stellvertretend stehen: „Uns verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, deren Wert man nicht in Worte fassen kann.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe