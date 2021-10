Wenden: Spenden-Senior hilft weiter – 15.000 Euro für Ahrtal

Spendenübergabe in Wenden: Hubertus Sieler (links) und Willi Buchen.

Girkhausen. Zu seinem 80. Geburtstag hat Willi Buchen aus Wenden-Girkhausen 150.000 Euro gespendet. Drei Wochen später folgt nun die nächste Wohltat.

„Ich will keine große Geschichte draus machen, einfach nur die Gelegenheit nutzen“, waren die einführenden Worte von Willi Buchen, der nach seiner großen Spendenaktion zu seinem 80. Geburtstag (wir berichteten) eine weitere Goodwill-Aktion folgen ließ unter dem Motto „Elben begegnet Dernau“. Zuvor war er für einen selbst ins Ahrtal gereist. „Um die ganze Tragweite der Katastrophe zu verstehen, muss man mit den Menschen sprechen,“ sagte der Rentner aus dem Vier-Häuser-Ort der vGemeinde Wenden, „dann wird man ganz still.“

Als der Ortsvorsteher von Elben-Scheiderwald, Peter Niklas, und der Initiator von „Elben begegnet Dernau“, Hubertus Sieler, den Seniorchef von Buchen Landmaschinen ansprachen, sagte er seine Hilfe sofort zu. „Mit über 7000 Euro haben meine Geburtstagsgäste die Holzkiste gefüttert, und da habe ich spontan den Betrag praktisch verdoppelt.“ Und diese insgesamt 15.000 Euro konnte jetzt Martin Sieler in Vertretung für Ortsvorsteher Peter Niklas entgegennehmen.

„Ich bin von dieser Spende überwältigt“, begann Hubertus Sieler seine Dankesworte, „wir wissen, dass diese Spenden genau da ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden.“ Und er verwies zunächst einmal darauf, dass bereits 80.000 Euro aus den diversen Aktionen an die Bevölkerung in Dernau weitergeleitet wurden. Mittlerweile betrage das gesamt Spendenaufkommen etwas 102.000 Euro.

Unterstützung vor allem für Familien

„Empfänger sind allen voran Familien mit Kindern, Familien ohne nennenswerten Versicherungsschutz, ohne Elementarversicherung. Tausend Euro für die Erwachsenen, je fünfhundert Euro pro Kind. Unbürokratischer geht’s nicht. Staatliche Hilfe lässt ja doch lange auf sich warten.“ Auch ohne Totalverlust des Hauses, die Schäden sind unübersehbar – vom Verlust von Angehörigen ganz zu schweigen. Es fehlen Möbel, Werkzeug, und, und, und. Mit das Schlimmste sei der Verlust von Papieren, Versicherungspolicen sind weg. Die Verlustliste ist unendlich lang. Die Lauferei beginne jetzt.

Aber Hubertus Sieler blickt auch in die nahe Zukunft: „Die große Welle der Hilfsbereitschaft war enorm, aber jetzt folgt das große Loch.“ Und er versichert, dass der Ortsteil Elben Dernau weiter im Blickfeld hat. „Bereits an diesem Donnerstag empfängt die Frauengemeinschaft Elben-Scheiderwald fünfzig Frauen aus Dernau.“ Auch das ist ein wichtiger Baustein, dass die Menschen im Ahrtal nicht schnell in Vergessenheit geraten.

