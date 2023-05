Wenden: St. Helena-Schützen sind stolz auf neues Vereinsheim

Elben. Das ganze Dorf half beim Bau des neuen Schützenheims in Elben. Am Sonntag war Einweihung. Warum der Schützenverein Elben stolz sein kann.

Müßiggang ist mitnichten eine Sache der St. Helena-Schützen, wie das neue Vereinsheim „Zum Freiholz“ zeigt. Am Sonntag wurde es nach nur anderthalb Jahren Bauzeit eingeweiht und von Vikar Christian Albert gesegnet. Die Dorfbevölkerung, Vertreter der örtlichen Vereine, der heimischen Geldinstitute, aus Verwaltung und Politik nahmen teil. Stefan Clemens, 1. Vorsitzender der St. Helena-Schützen, sprach von „einem Traum, der für den Verein in Erfüllung geht“ und dankte allen, die dazu beigetragen haben „das großartige Projekt Wirklichkeit werden zu lassen“. Dem Planungsteam, den Unternehmern, Handwerkern und Behörden, den Förderern und Spendern und den vielen ehrenamtlich Anpackenden.

Rund eine halbe Million Euro inklusive Eigenleistung wurden für den Bau investiert. Mit 250.000 Euro förderte das Land NRW im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms. Den offiziellen Zuwendungsbescheid erhielten die Elber Schützen im Juni 2021. Im September fiel der Startschuss mit dem Abriss des alten Gebäudes. Bis Ende Dezember konnte der Rohbau mit Dachstuhl und Dacheindeckung fertiggestellt werden. Einen Tag nach Weihnachten feierte man Richtfest, in 2022 ging es ebenso zügig weiter.

„Dieser Tag heute markiert einen Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins und wir als Vorstand sind stolz darauf, Teil dieses Ereignisses zu sein“, betonte Stefan Clemens und blickte zurück: Ende der 1950er Jahre wurde an gleicher Stelle ein Toilettenhäuschen mit viel Eigenleistung und wenig finanziellen Mitteln errichtet und war zunächst ausschließlich für die Nutzung auf den Schützenfesten gedacht. Anfang der 1990er Jahre erweiterte man gemeinsam mit dem SV Grün-Weiß um einen Kabinentrakt und Duschen. „Diese Maßnahme steht heute noch für den guten Zusammenhalt zwischen Schützenverein und Sportverein und für den Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft und den Elber Vereinen und Verbänden.“ Ab der Zeit vermietete man den Platz dann auch für diverse Zeltlagergruppen. So sind regelmäßig der Moto Guzzi-Club Olpe-Biggesee, die Mopedfreunde Schönau und der DRK-Ortsverein Kreuztal zu Gast. „Das neue Vereinsheim ist mehr als ein Ersatz für das alte Gebäude“, so Clemens weiter. „Wir haben es gemeinsam geplant, finanziert und umgesetzt. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Es ist Symbol für die Stärke unserer Gemeinschaft und unseren Erfolg. Es ist ein Ort, an dem wir zusammenfinden, um unsere gemeinsamen Interessen zu teilen und um die Arbeit unserer Vorfahren und Gründer fortzuführen.“

Bürgermeister Bernd Clemens betonte die Bedeutung von „weichen Standortfaktoren“ für eine gesunde Kommune. Eine intakte Natur, attraktive Naherholungsgebiete, moderne Sportanlagen und Anlaufpunkte zur Pflege der Gemeinschaft. Insofern sei die Gemeinde Wenden nun ein Stück attraktiver geworden. Das neue Schützenheim und die gesamte Anlage seien eine wirkliche Bereicherung der Infrastruktur. „Das fertige Werk spricht und wirbt für sich und lobt alle, die es gebaut haben. Sie geben dem Brauchtum ein Zuhause. Das ist eine Investition, die Rendite bringt: Kameradschaft und Geselligkeit.“

