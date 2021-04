Wenden: Streit zwischen Verkehrsteilnehmern - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die eine körperliche Auseinandersetzung in Wenden beobachtet haben.

Wenden. In Wenden wurde aus einem Wortgefecht eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei schrieb eine Anzeige und bittet nun um Hinweise.

Am Samstag (24. April) kam es gegen 17.50 Uhr in der Mühlenstraße in Wenden zu einem Streit zwischen einem Auto- und einem Rollerfahrer. Das berichtet die Polizei Olpe.

Ein 43-Jähriger beabsichtigte mit seinem PKW aus der Garage auf die Straße zu fahren. Gleichzeitig näherte sich ein 16-jähriger Rollerfahrer mit einer Mitfahrerin. Aufgrund der entstandenen unklaren Situation kam es zunächst zu einem verbalen Wortgefecht, das schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei stürzten beide zu Boden. Die Beamten schrieben zu dem Vorfall eine Anzeige.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Olpe unter 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.