Wenden: Tanzpaar aus Schönau erreicht den dritten Platz

Schönau. Conner Walbersdorf und Klara Seifert aus Schönau jubelten bei den Norddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport.

Die Aufregung war riesengroß am Samstagmorgen im thüringischen Suhl: Die Norddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport standen an. Dabei waren Conner Walbersdorf und Klara Seifert aus Schönau, das einzige Paar in diesem Sport im Kreis Olpe überhaupt.

„Wenn wir einen Platz auf dem Treppchen bekommen, wäre das fantastisch“, hatte Trainerin Carina Wurm im Vorfeld gesagt. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Die beiden Zehnjährigen tanzten „den Tanz ihres Lebens“, wie Carina Wurm es ausdrückt, und erreichten den dritten Platz. „Ich bin unfassbar stolz auf die beiden. Es ist unglaublich, was sie geleistet haben. Auf diesem bisher wichtigsten Turnier liefern sie bestens ab.“

Am kommenden Samstag nun stehen die Deutschen Meisterschaften in Stuttgart an. Eine Fangemeinschaft von rund 30 Leuten wird Conner und Klara begleiten. „Wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen. Das alleine ist ein Erfolg. Wir wollen Spaß haben und den Tag genießen. Wenn wir unter die Top 10 kommen, wäre das super“, freuten sich Conner und Klara über ihren großen Erfolg.

