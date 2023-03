Wenden: Über 20 Millionen für hochmodernes Altenhilfezentrum

Wenden. Der Ersatzneubau des St. Josefsheim in Wenden wurde am Samstag eingeweiht. Es gibt 5800 Quadratmeter Nutzfläche auf fünf Etagen.

Mit einer großen Eröffnungsfeier in der hauseigenen Kapelle wurde am Samstag der Ersatzneubau des St. Josefsheims Wenden feierlich eingeweiht. Es war gleichermaßen Höhepunkt wie Abschluss einer langen Bauphase. Bereits vor mehr als zehn Jahren entstanden erste Ideen und Pläne. Im Oktober 2019 erfolgte dann der Spatenstich für eines der größten, wenn nicht das größte Bauvorhaben in der Gemeinde Wenden überhaupt. Ziemlich genau drei Jahre später konnten die insgesamt 80 Bewohnenden der vollstationären Pflegeeinrichtung einziehen.

Auf etwa 5800 Quadratmetern Nutzfläche auf insgesamt fünf Etagen haben neben den zwei Wohnbereichen und der Tagespflege ebenso die gesamte Verwaltung des Zentrums und der ambulante Pflegedienst ein neues Domizil gefunden. Deren Umzug und die Installation der neuen Verbundküche, die die Caritas-Zentren Wenden und Olpe, Essen auf Rädern und die Werthmann Werkstätten versorgen soll, müssen bedingt durch einen Wasserschaden während der Bauphase auf Mitte des Jahres 2023 verschoben werden. Und auch darüber hinaus gehen die Planungen weiter, sieht der Caritasverband im „alten“ Josefsheim doch großes Potential, das Zentrum für zukünftige Bedürfnisse durch maßgeschneiderte Angebote weiterzuentwickeln.

Einzigartiges Angebot aus einer Hand

Deutlich mehr als 20 Millionen Euro hat der Caritasverband Olpe über seine Tochtergesellschaft AKC in den Neubau investiert. Entstanden ist ein hochmodernes Altenhilfezentrum, energetisch und technisch auf dem allerneusten Stand. Die Wohnbereiche sind mit Tageslicht-Simulatoren ausgestattet, es gibt flächendeckendes WLAN und Digitalisierung bis in jedes Zimmer. So konnten die Bewohnenden die Eröffnungsfeier über den eigenen Bildschirm verfolgen. Über allem aber steht das Konzept „weg vom Verwahren in krankenhausähnlichen Strukturen hin zu kleinen überschaubaren Wohneinheiten in familienähnlichen Strukturen. Und weg vom defizitären Denken“, wie Zentrumsleiterin Silke von Bültzingslöwen betonte. „Wir schauen nicht, was unsere Bewohnenden nicht können, sondern auf das, was sie noch können, um ihre Alltagskompetenz zu erhalten. Wir fördern aktives, autarkes Wohnen.“

Mit einer großen Eröffnungsfeier in der hauseigenen Kapelle wurde am vergangenen Samstag der Ersatzneubau des St. Josefsheims Wenden feierlich eingeweiht Foto: Birgit Engel

Martin Dietzmann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, stellte die besondere Ausrichtung des Caritas-Zentrums heraus: „Ein einzigartiges Angebot aus einer Hand mit einem vollen Sortiment an Leistungen, die ältere und pflegebedürftige Menschen brauchen, ohne zwischen allen möglichen Anbietern hin- und herswitchen zu müssen.“

Blick zurück

Geschäftsführer Christoph Becker warf einen Blick zurück auf die Marienschwestern, die einst den Grundstein für die Altenhilfe in Wenden legten und an deren jahrzehntelange Arbeit man mit der Übernahme der Einrichtung in 2010 habe anknüpfen und in die Zentrumsstruktur integrieren können. Bei aller Dankbarkeit und Würdigung des Erreichten gelte es indes darauf zu schauen, was noch komme und wie das zu gestalten sei. „Caritas-Qualität meint nicht nur Menschlichkeit und Fachlichkeit, sondern auch eine langfristige Perspektive, wie sich alles rund um Pflege und Demografie entwickelt.“

Auf der einen Seite wachse der Bedarf an Caritas-Leistungen massiv, auf der anderen Seite seien die personellen Möglichkeiten begrenzt und auch erschöpft. Mit Blick darauf werde der Wert des Caritas-Zentrums noch deutlicher: Weil sich im Caritas-Verbund mit kurzen Wegen die Mitarbeitenden auf ihre Arbeit konzentrieren könnten. Weil Caritas Hauptberuf und Ehrenamt verbinde, Selbsthilfe und Subsidiarität stärke. Weil Caritas ein Tor zur Kirche sei und Kirche helfe, Zukunft zu gestalten. „Caritas zeigt auf, wie Leben und Zusammenleben bis zuletzt gelingen kann.“

Bürgermeister Bernd Clemens zeigte sich überzeugt, dass mit dem neuen Zentrum ein Haus und ein attraktives würdiges Zuhause entstanden sei, das allen Ansprüchen einer zeitgemäßen Pflege gerecht werde. Als Gesellschaft müsse man sich daran messen lassen, wie man mit älteren Menschen und damit mit jenen, die den heutigen Wohlstand erst ermöglicht haben, umgehe. „Mit dem Neubau ist eine wichtige sozialpolitische Maßnahme in die Tat umgesetzt worden“, so Clemens. Sein abschließender Wunsch: „Es liegt nun an den Mitarbeitenden und den Bewohnenden selbst, dieses Haus mit Leben, Freude und Fröhlichkeit zu füllen. Einsamkeit soll in diesem Haus ein Fremdwort sein.“

