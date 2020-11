Wenden: Unbekannte bauen mehrere Lkw-Batterien aus

Unbekannte haben in Wenden die Batterien aus Lkws ausgebaut.

Wenden. Böse Überraschung am Mittwoch in einem Betrieb in Wenden-Gerlingen: Aus fünf Lkws haben Unbekannte über Nacht die Batterien demontiert.

Mehrere Lkw-Batterien haben Unbekannte zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, aus einem Betrieb in der Straße Auf dem Ohl in Gerlingen gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei Olpe bauten sie an fünf Lkw jeweils die Batterien, die sich hinter dem Fahrzeugaufbau befanden, aus.

Dabei demontierten sie gewaltsam die Plastikabdeckungen der Batteriefächer. Es entstand insgesamt ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.