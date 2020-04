Schönau. Die Polizei im Kreis Olpe sucht Hühnerdiebe. Über das Wochenende wurde ein ganzer Stall in Wenden-Schönau von Unbekannte leergeräumt.

20 Hühner und zwei Hähne haben unbekannte Diebe vermutlich am Wochenende aus einem Stall in Schönau gestohlen. Sie drangen in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, in den Stall ein und entwendeten die Tiere, wie die Kreispolizeibehörde Olpe am Mittwoch berichtete.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.