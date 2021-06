Wenden: Unbekannte Täter brechen in Golfclub ein

Die Polizei sucht nach Einbrechern (hier ein Symbolbild), die in einen Golfclub in Wenden eingestiegen sind.

Wenden. Einbrecher durchsuchen mehrere Schubladen im Sekretariat des Wendener Golfclubs und brechen einen Automaten auf. Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher sind vermutlich in der Nacht auf Dienstag, möglicherweise aber auch schon am Montagabend, in einen Golfclub an der Straße „Am Golfplatz“ in Wenden eingedrungen. Vor Ort entdeckte die Polizei, dass sich unbekannte Täter Zugang zu dem Objekt verschafft hatten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchten die Täter mehrere Schubladen in einem Sekretariat. Außerdem wurde ein Automat, der Tokens für die Golfbälle enthielt, aufgehebelt.

Wie hoch der Schaden ist und was die Täter entwendeten, konnte in der Nacht nicht abschließend ermittelt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

