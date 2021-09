Wenden: Unfall am Schulzentrum – Schüler verletzt

Wenden. Am Schulzentrum in Wenden ist ein Schüler (15) am Montag vom Anhänger eines Linienbusses angefahren worden. Der Fahrer bemerkte den Unfall nicht.

Bei einem Verkehrsunfall am Schulzentrum in Wenden ist am Montag ein Schüler leicht verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen schwenkte der Anhänger eines Linienbusses gegen 8.10 Uhr beim Anfahren aus und traf den 15-Jährigen am Bein, berichtet die Polizei Olpe. Der Jugendliche stürzte zu Boden.

Der Busfahrer, der zunächst weiter fuhr, konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Nach seinen Angaben habe er den Vorfall nicht bemerkt. Der verletzte Schüler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schrieb eine Anzeige.

