Blaulicht Wenden: Unfall auf der A 4 - Audi kracht in Wohnwagen

Wenden. Ein Pkwfahrer ist auf der A 4 mit zu hohem Tempo auf einen Wohnwagen aufgefahren, dabei wurden eine Frau und ein 3-jähriges Kind verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Ausfahrt Eckenhagen sind am Dienstagnachmittag eine 31-Jährige und ein dreijähriges Kind verletzt worden. Sie erlitten nach ersten Angaben einen Schock und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Ereignet hatte sich der Unfall gegen 13.30 Uhr im Bereich Wenden, rund 2500 Meter hinter dem Autobahnkreuz Olpe-Süd.

Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei erklärte, war ein VW-Bus mit einem 36-jährigen Fahrer aus dem Raum Aachen mit einem Wohnwagen auf der rechten Spur unterwegs und wollte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs nach links auf die Überholspur wechseln. Von hinten kam ein Audi mit nicht angepasster Geschwindigkeit angefahren. Der Audi, an dessen Steuer ein 42-Jähriger saß, fuhr nach ersten Angaben ungebremst auf den Wohnwagen auf. Der schaukelte sich auf und das Gespann fuhr in die Mittelschutzwand aus Beton. Von dort wurden VW und der Wohnwagen abgewiesen, drehten sich einmal um die eigene Achse und schlugen nochmals in die rechte Leitplanke ein.

Foto: Kai Osthoff

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Abschleppunternehmen wurden zur Bergung auf die Autobahn bestellt. Der Verkehr in Richtung Köln wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bis zum Kreuz Olpe-Süd staute sich der Verkehr. Neben der Autobahnpolizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Wenden-Gerlingen wegen auslaufender Betriebsstoffe auf die Autobahn gerufen worden. Da jedoch keine Stoffe ausgelaufen waren, wurde die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Autobatterien abgeklemmt.

